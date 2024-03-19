Ударный дрон сможет распадаться на мелкие БПЛА и крушить ПВО врага: придумали в Китае

Модульный беспилотник способен разделиться на 2, 3 и даже 6 субдронов, образовав таким образом рой для противостояния ПВО противника.

Китайские ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики (Китай) заявили о разработке дрона нового типа — он состоит из нескольких модулей, благодаря чему способен разделяться в полете на более мелкие независимые беспилотники. Такая система БПЛА может мгновенно захватить воздушное пространство противника и сбить с толку системы защиты от дронов и противовоздушной обороны, пишет SCMP.

Дрон может мгновенно разделиться на 2, 3 или даже 6 меньших дронов. В результате получается целый рой БПЛА. Каждый субдрон имеет одну лопасть, благодаря чему парит в воздухе, как семена клена. Исследователи утверждают, что такие устройства годятся для разведки, наблюдения и даже атак.

Исследователи отмечают, что дроны, работая сообща, способны летать быстрее и преодолевать большие расстояния, чем по отдельности. Но даже после отделения от группы дрон сохранял эффективность полета более чем на 40% выше, чем у традиционных небольших БПЛА.

Чтобы добиться еще большей эффективности, команда решила спроектировать летательные аппараты по тому же принципу, что и семена клена. Уникальная структура семени, включающая крылатую семядолю, которая вращается вокруг него, обеспечивает подъемную силу и позволяет ему парить и даже подниматься на определенную высоту в ветреную погоду. Дроны, вдохновленные кленовыми семенами, можно будет использовать в будущих войнах, особенно в ситуациях, когда необходимо применить целый рой БПЛА. Однако задача состоит в том, чтобы обеспечить эффективность полета на большие расстояния.

С этой целью разработчики провели испытания в аэродинамической трубе и, наконец, нашли форму лопасти, обеспечивающую эффективность комбинированного и одиночного полета. Во время летных тестов комбинированный беспилотник и отдельные дроны показали себя очень устойчиво.

Однако максимальная скорость полета комбинированного разделяемого дрона была несопоставима с некоторыми военными БПЛА. Хотя на это можно закрыть глаза, так как роль комбинированного дрона заключается в проникновении в воздушное пространство противника, разделении на субдроны и образовании роя, способного противостоять системам ПВО благодаря большой численности.

Исследователи считают, что один солдат сможет нести множество модулей, что позволит собирать различные типы беспилотников с различным количеством субдронов для выполнения миссий. Это даст Народно-освободительной армии Китая тактическое преимущество над противниками, уверены они.

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