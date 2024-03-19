"Есть дроны, которые летают на 2,5 тыс. км": эксперт рассказал об ударах по России (видео)

Украина имеет беспилотники, способные преодолевать огромные расстояния до цели. Эксперт отметил, что когда речь идет об атаках российских объектов, группы дронов обходят препятствия, и летят не по прямой.

У Украины есть беспилотные летательные аппараты, способные летать на 2500 километров. Об этом во время телемарафона "Единые новости" заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Эксперт отметил, что если цель поражения находится на расстоянии 800 км или 1100 км, надо понимать, что беспилотники не летят к ней по прямой. Чтобы уничтожить такую цель, группе БПЛА нужно обойти российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки и борьбы. Следовательно, дронам надо пройти значительно большее расстояние.

"Можно смело говорить, что наши дроны могут летать на расстояние более 2 тысяч км. Уже есть некоторые дроны, которые могут летать на расстояние 2,5 тыс. км. И это существенное усиление наших возможностей за счет собственных наработок", — говорит Храпчинский.

Анатолий Храпчинский отметил, что Украина должна проводить такие операции собственными силами из-за того, что союзники не предоставляют соответствующего дальнобойного оружия.

Напомним, в последнее время произошло много атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие цели на значительном расстоянии от Украины. Сразу в нескольких регионах РФ 17 марта пролетали БПЛА и ракеты, многие из них попали в цели. Фокус собрал всю информацию об атаках в России в ночь на 17 марта. Взрывы слышали по меньшей мере в восьми регионах РФ, в том числе в Подмосковье. В целом беспилотники в течение ночи и утра атаковали Краснодарский край, Московскую, Ярославскую, Курскую, Калужскую, Орловскую, Белгородскую и Ростовскую области.

По словам израильского военного эксперта Давида Гендельмана, подобные атаки могут иметь последствия для ситуации на фронте и отмечает, что в случае продолжения эффективных ударов по подобным предприятиям противника это может повлиять на общую картину.

Канадский и эксперт по дронам DanielR проанализировал конструкцию дрона "Лютый", который, вероятно, участвовал в атаках, а также сами удары, на основе фото и видео из открытых источников. Эксперт отметил эффективность атак и конструкции беспилотника. О БПЛА "Лютый" известно немного: якобы он несет боевую часть 75 кг и способен преодолевать более 1000 км.