Атаки на российские НПЗ: военный эксперт рассказал, как это повлияет на обстановку на фронте

По словам военного эксперта Давида Гендельмана, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям России негативно повлияет на экономику, что в дальнейшей перспективе может сказаться и на ситуации на фронте.

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Беспилотные летательные аппараты из Украины осуществляют атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Эти удары продолжаются, представляя серьезную угрозу для объектов РФ. Кремль сталкивается с трудностями в полной защите своих НПЗ. Об этом заявил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, текущие атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России представляют собой прямой экономический удар. Он также предупредил о возможных последствиях для ситуации на фронте, отмечая, что при продолжении эффективных ударов по подобные предприятия противника это может повлиять на общую обстановку.

Давид Гендельман подчеркнул, что эти удары прежде всего направлены на экономическое подрывание оккупантов. При этом он отметил, что это не повлияет на обстановку на поле боя слишком быстро, поскольку российская армия не зависит от нефтепродуктов с этих заводов, а имеет собственные запасы топлива.

"Все зависит от того, как долго и с какой результативностью еще будет продолжаться эта воздушная кампания. Если так пойдет дальше, то рано или поздно может дойти до влияния на поле боя", – подчеркнул он.

В любом случае, экономический урон для России становится значимым преимуществом для Украины в период военных действий, даже если это не сказывается на обстановке на фронте в ближайшей перспективе.

Напомним, что всего БПЛА СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов России. Славянский НПЗ стал очередным нефтяным заводом, который украинские беспилотники атаковали за неделю. При этом ситуацию на российском рынке энергоресурсов эксперты назвали серьезной, о чем свидетельствуют торги на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Цена бензина в РФ достигла своего максимума за полгода, а ее рост за день составляет почти 2%.