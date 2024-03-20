Купить сможет каждый: новая технология сделает солнечные панели мощнее и на 70% дешевле

Двухсторонние фотоэлементы показали эффективность в 97%, чем значительно превзошли классические аналоги.

Ученые из Университета Суррея создали новый вид двусторонней солнечной панели, которая будет работать эффективнее, а по стоимости будет более доступна, чем аналоги, пишет Interesting Engineering.

Исследователи собираются изменить способы производства и использования солнечной энергии. Доктор Цзин Чжан, научный сотрудник Университета Суррея, объяснил, что двусторонние ячейки смогут собирать солнечный свет как с передней, так и с задней панели фотоэлемента. Это позволит ему генерировать больше энергии и снизит зависимость от того, под каким углом падает свет. Углеродные нанотрубки, которые использовали ученые, прозрачны и хорошо проводят электричество, что сделает солнечную энергию доступной для конечного потребителя.

Двухсторонние солнечные панели в ходе тестирования сгенерировали чуть более 36 мВт на квадратный сантиметр, при этом задняя панель выдавала почти 97% мощности, генерируемой передней панелью. Стоит отметить, что эффективность обычных солнечных батарей варьируется от 75% до 95%.

И самое важное — разработчикам удалось сократить расходы на производство фотоэлементов нового типа до 70%. Это могло бы существенно изменить рынок и упростить необходимые архитектуры на основе перовскитных солнечных элементов, подчеркнули ученые.

Ранее мы сообщали, что "солнечный сэндвич" сможет работать в 10 раз эффективнее обычной солнечной батареи. Новый тип солнечных панелей, изготовленный из селена и кремния, может обеспечить эффективность преобразования энергии.

Писали также, что ученые создали мощную, ультратонкую и гибкую солнечную батарею для гаджетов и дронов. Ультратонкие кремниевые фотоэлементы можно будет сворачивать в рулончик.