ВСУ получили украинские FPV-дроны с автонаведением, поражающие цели, защищенные РЭБ (видео)

Оператору надо только выделить цель на видео, а дальше дрон сам поймает ее. Такая технология помогает в поражении объектов, защищенных средствами РЭБ, которые подавляют сигнал.

На вооружении ВСУ есть дроны-камикадзе с автоматическим наведением на цель, которые не боятся систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал на своем Telegram-канале волонтер Сергей Стерненко.

Волонтер также добавил видео работы самонаводящегося FPV-дрона от 60 и 63 отдельных механизированных бригад ВСУ. Оно демонстрирует уничтожение российского танка таким БПЛА. Дрон заходил на цель в условиях активного подавления средствами РЭБ, но при этом на финальном этапе поражения смог выполнить свою задачу.

Стерненко отмечает, что технология пока новая и требует совершенствования и масштабирования. В будущем ожидаются, БПЛА в виде квадрокоптеров, самолетов, как дневного, так и ночного типа, оснащенные этим техническим решением.

В Украине таки дрон разработали не впервые, однако на видео он показал одно из первых реальных применений технологии в бою. Он говорит, что у российских оккупантов тоже есть такая технология в стадии тестирования. Пока проект поддержат волонтеры, но в дальнейшем есть планы привлечь к нему государство.

"И да, это не первое подобное решение в Украине. Но одно из первых успешных применений. И враг, к сожалению, тоже имеет подобные наработки. Уже больше месяца россияне тестируют похожую технологию, поэтому мы тем более должны вложиться в развитие. А как продукт будет полностью готов — привлечем к закупкам и государство. Чтобы еще больше масштабироваться", — говорит Сергей Стерненко.

Если посчитать стоимость такого дрона со слов Стерненко, который назвал количество крупной партии в более 1300 единиц со стоимостью 50 млн гривен, она будет составлять эквивалент 1000 долларов США. Но в сообщении отмечается, что часть этой суммы идет на дальнейшую разработку и усовершенствование.

В другом сообщении Сергей отмечает, что видео самонаводящихся дронов, которое будет появляться в дальнейшем в Интернете, не всегда будет качественным. Эти БПЛА будут применяться бойцами именно в условиях действия систем РЭБ, которые вызывают помехи или полное прекращение трансляции по видеоканалу. Впрочем, главная задача дронов — эффективно поражать технику российских оккупантов.

Сайт Defense Express отмечает, что с таким дроном оператор должен лишь обозначить цель для поражения, а дальше беспилотник сам направится к ней. Также несмотря на вероятную большую цену по сравнению с обычными беспилотниками, стоимость поражения цели с учетом ее собственной цены может быть гораздо меньше. Ведь средства РЭБ чаще скрывают более дорогие цели, на ликвидацию которых часто тратят несколько обычных дронов или других средств.

Существуют и другие украинские разработки, которые позволяют обходить средства радиоэлектронной борьбы. Недавно компания "Дронарня" показала ударный дрон "Бандерик-Стричка", который соединен с оператором оптоволоконным кабелем. Дрон с кабелем неуязвим для РЭБ, всегда передает качественное изображение и более безопасен для пилотов — враг не может найти их средствами радиоразведки. Однако он имеет ряд ограничений в применении: может запутаться в собственном кабеле, или зацепиться им за другие объекты, что может привести к потере беспилотника.

Также украинские производители, которые не называют себя, представили печатную плату для изменения частот дронов на нестандартные. Устройство позволяет забить три значения частоты видеоканала и переключать их в случае необходимости прямо в полете.