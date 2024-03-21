Пациент с датчиком Neuralink смог играть в видеоигры при помощи силы мысли: видео

29-летний парализованный пациент Ноланд Арбо смог сыграть в шахматы, двигая фигуры, просто глядя на экран компьютера.

Недавно пациент, которому имплантировали датчик с интерфейсом мозг-компьютер Neuralink, смог сыграть в шахматы на компьютере, используя только силу мысли, передает Interesting engineering.

Илон Маск сообщил в соцсети X, о том, что 29-летний Ноланд Арбо, получивший имплант Neuralink чувствует себя хорошо и даже может играть в компьютерные игры. Парень полностью парализован, но это не помешало ему двигать шахматные фигуры на доске, правда, не настоящие, а "электронные".

Ноланд получил травму во время занятий дайвингом. Она была настолько критичной, что молодого мужчину парализовало. Но теперь при помощи Neuralink он может выполнять на компьютере ряд действий самостоятельно.

Арбо стал одним из шести испытуемых. В видеоролике Neuralink он легко играет в шахматы, физически не взаимодействуя с компьютером. "Я мог заставить фигуры двигаться как угодно. Я просто перевожу взгляд и фигуры перемещаются туда, куда я хочу. Это так здорово", — прокомментировал пациент.

Инженеры компании Neuralink планируют использовать эту технологию для помощи людям с ограниченными возможностями. В скором времени датчики будут имплантированы большему количеству пациентов, что позволит провести обширное тестирование и потенциально приведет к коммерциализации устройства. Neuralink пообещала и дальше вести наблюдение за состоянием здоровья Ноланда Арбо и сообщать о его новых технологических достижениях.

Ранее мы писали о том, что первый шаг по вживлению людям чипов Neuralink можно считать удачным. О полном выздоровлении пациента объявил Илон Маск.

Также сообщали, что технология китайских ученых способна помочь парализованным и другим больным. Но при этом имплант не нарушает целостность тканей мозга.