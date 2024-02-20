Первый пациент с чипом Neuralink здоров и управляет курсором на экране силой мысли, — Маск

Первый шаг во вживлении людям чипов Neuralink можно осторожно считать удачным. О полном выздоровлении пациента объявил Илон Маск.

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Первый человек, которому имплантировали мозговой чип Neuralink, полностью выздоровел и может управлять компьютерной мышью с помощью мыслей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление владельца компании Илона Маска.

"Прогресс хороший, и, кажется, пациент полностью выздоровел, без побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может двигать мышью по экрану, просто мыслью", — сказал Маск во время события Spaces на платформе X.

Заявление Маска также подтверждает предприниматель и инвестор Tesla Соер Меррит.

Маск сказал, что сейчас Neuralink пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопки мыши.

В прошлом месяце компания успешно имплантировала чип своему первому пациенту после того, как в сентябре получила разрешение на проведение испытаний на людях. Компания использует робота для хирургического введения имплантата интерфейса мозг-компьютер в область мозга, которая контролирует намерение двигаться, сообщает Neuralink. Первоначальная цель операции состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой с помощью своих мыслей.

"Первыми пользователями будут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем быстрый печатник или аукционист. Это цель", — заявил Илон Маск.

Для чего чип Neuralink в голове?

Маск имеет большие амбиции относительно Neuralink. Он говорит, что подобные чипы будут способствовать быстрому хирургическому лечению таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

Компания Neuralink, стоимость которой в прошлом году оценивалась примерно в $5 млрд, неоднократно привлекала внимание регуляторов. В прошлом месяце сообщалось, что компанию оштрафовали за нарушение правил Министерства транспорта США по перевозке опасных материалов.

Китайские ученые исповедуют менее инвазивный подход к мозговым чипам, чем Neuralink. Имплантат имеет небольшой размер и вживляется между мозгом и черепом и не затрагивает ткани мозга непосредственно. У него нет батареи — он питается удаленно с помощью беспроводной сети ближнего поля через высокочастотную антенну.

Ранее Neuralink привлекла внимание предыдущими экспериментами с мозговыми чипами над животными, некоторые из подопытных обезьян испытывали страдания и умирали. Впрочем, в прошлом году компания получила необходимое разрешение для операций на людях.

Напомним, что Пекинский университет Цинхуа объявил, что устройство его исследовательской группы достигло прогресса в реабилитации пациента, который получил имплант 24 октября. Это часть клинического испытания на людях, которое было зарегистрировано как в стране, так и за рубежом.