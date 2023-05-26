Не прошло и трех лет. Neuralink Илона Маска разрешили испытать мозговые чипы на людях

Компания наконец-то получила одобрение Госрегулятора и в ближайшем обозримом будущем сможет приступить к старту клинических испытаний на людях.

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В марте 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонила заявку компании Илона Маска Neuralink на испытания на людях мозговых чипов. Причиной стали риски для безопасности и многие другие проблемы, пишет NS Medical Devices.

Тогда серьезные опасения у Госрегулятора вызвала возможность миграции проводов имплантата в мозг, литиевая батарея, а также проблема извлечения чипа без повреждения мозговой ткани. Отметим, что Neuralink с 2016 года занимается разработкой мозгового чипа под названием Link, который предназначен для вживления в мозг и предположительно позволит пациентам с тяжелым параличом использовать нейронные сигналы для управления внешними технологиями.

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26 марта стало известно, что FDA наконец-то дало "зеленый свет" на старт проведения первого клинического испытания мозговых имплантатов на людях. Об этом представители Neuralink на своей странице в Twitter, в сообщении говорится, что это решение является "важным первым шагом, который однажды поможет этой технологии помочь людям".

Отметим, что компания Илона Маска долгое время разрабатывала интерфейс мозг-компьютер (BCI) под названием Link. Исследователи отмечают, что их разработка направлена на то, чтобы в дальнейшем люди с тяжелыми дегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), смогли в конце концов общаться со своими близкими, используя имплантат. Предполагается, что мозговой чип позволит управлять курсорами и печатать мысли.

В то же время Neuralink не стала раскрывать подробности того, на чем будет сосредоточено первое клиническое испытание на людях. Также известно, что набор реципиентов все еще не стартовал. В компании Илона Маска заявили, что старт участников исследования может быть начат в ближайшее время, тогда же станет известна более подробная информация о клинических испытаниях.

Ранее Илон Маск заявлял о том, что в будущем мозговые имплантаты могут обеспечить телепатию, а также дадут возможность пациентам с дегенеративными расстройствами просматривать страницы в интернете. Более того, Маск также предположил, что мозговые чипы также можно будет использовать для решения ряда заболеваний, например:

ожирения;

аутизма;

депрессии;

шизофрении.

Ранее Фокус писал о том, что как мозговые чипы могут удивительным образом изменить вашу личность.