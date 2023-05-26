Не минуло й трьох років. Neuralink Ілона Маска дозволили випробувати мозкові чіпи на людях

Компанія нарешті отримала схвалення Держрегулятора і в найближчому майбутньому зможе розпочати старт клінічних випробувань на людях.

Related video

У березні 2023 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) відхилило заявку компанії Ілона Маска Neuralink на випробування на людях мозкових чіпів. Причиною стали ризики для безпеки та багато інших проблем, пише NS Medical Devices.

Тоді серйозні побоювання у Держрегулятора викликали можливість міграції проводів імплантату в мозок, літієва батарея, а також проблема вилучення чіпа без пошкодження мозкової тканини. Зазначимо, що Neuralink з 2016 року займається розробкою мозкового чіпа під назвою Link, який призначений для вживлення у мозок і, ймовірно, дозволить пацієнтам з важким паралічем використовувати нейронні сигнали для управління зовнішніми технологіями.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

26 березня стало відомо, що FDA нарешті дало "зелене світло" на старт проведення першого клінічного випробування мозкових імплантатів на людях. Про це представники Neuralink на своїй сторінці у Twitter, у повідомленні йдеться, що це рішення є "важливим першим кроком, який одного разу допоможе цій технології допомогти людям".

Зазначимо, що компанія Ілона Маска тривалий час розробляла інтерфейс мозок-комп'ютера (BCI) під назвою Link. Дослідники відзначають, що їх розробка спрямована на те, щоб надалі люди з тяжкими дегенеративними захворюваннями, такими як бічний аміотрофічний склероз (БАС), змогли врешті-решт спілкуватися зі своїми близькими, використовуючи імплантат. Передбачається, що мозковий чіп дозволить керувати курсорами та друкувати думки.

Водночас Neuralink не розкривала подробиці того, на чому буде зосереджено перше клінічне випробування на людях. Також відомо, що набір реципієнтів ще не стартував. У компанії Ілона Маска заявили, що старт учасників дослідження може бути розпочато найближчим часом, тоді ж стане відома докладніша інформація про клінічні випробування.

Раніше Ілон Маск заявляв, що у майбутньому мозкові імплантати можуть забезпечити телепатію, а також дадуть можливість пацієнтам з дегенеративними розладами переглядати сторінки в інтернеті. Ба більше, Маск також припустив, що мозкові чіпи також можна буде використовувати для вирішення низки захворювань, наприклад:

ожиріння;

аутизму;

депресії;

шизофренії.

Раніше Фокус писав про те, що як мозкові чіпи можуть дивним чином змінити вашу особистість.