Перший пацієнт з чипом Neuralink одужав та керує курсором на екрані силою думки, — Маск

Перший крок у вживленні людям чипів Neuralink можна обережно вважати вдалим. Про повне одужання пацієнта оголосив Ілон Маск.

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Перша людина, якій імплантували мозковий чип Neuralink, повністю одужала та може керувати комп’ютерною мишею за допомогою думок. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на заяву власника компанії Ілона Маска.

"Прогрес хороший, і, здається, пацієнт повністю одужав, без побічних ефектів, про які нам відомо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думкою", — сказав Маск під час події Spaces на платформі X.

Заяву Маска також підтверджує підприємець та інвестор Tesla Соєр Мерріт.

Маск сказав, що зараз Neuralink намагається отримати від пацієнта якомога більше натискань кнопки миші.

Минулого місяця компанія успішно імплантувала чип своєму першому пацієнту після того, як у вересні отримала дозвіл на проведення випробувань на людях. Компанія використовує робота для хірургічного введення імплантату інтерфейсу мозок-комп’ютер в область мозку, яка контролює намір рухатися, повідомляє Neuralink. Початкова мета операції полягає в тому, щоб дозволити людям керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою за допомогою своїх думок.

"Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидкий друкар або аукціоніст. Це мета", — заявив Ілон Маск.

Для чого чип Neuralink в голові?

Маск має великі амбіції щодо Neuralink. Він каже що подібні чипи сприятимуть швидкому хірургічному лікуванню таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.

Компанія Neuralink, вартість якої минулого року оцінювалася приблизно в $5 млрд неодноразово привертала увагу регуляторів. Минулого місяця повідомлялося, що компанію оштрафували за порушення правил Міністерства транспорту США щодо перевезення небезпечних матеріалів.

Китайські вчені сповідують менш інвазивний підхід до мозкових чипів, ніж Neuralink. Імплантат має невеликий розмір і вживлюється між мозком та черепом, та не зачіпає тканини мозку безпосередньо. У нього немає батареї, — він живиться віддалено за допомогою бездротової мережі ближнього поля через високочастотну антену.

Раніше Neuralink привернула увагу попередніми експериментами з мозковими чипами над тваринами, деякі з піддослідних мавп зазнавали страждань та помирали. Втім, минулого року компанія отримала необхідний дозвіл для операцій на людях.

Нагадаємо, що Пекінський університет Цінхуа оголосив, що пристрій його дослідницької групи, досяг прогресу в реабілітації пацієнта, який отримав імплант 24 жовтня. Це частина клінічного випробування на людях, яке було зареєстровано як у країні, так і за кордоном.