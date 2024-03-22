Новая утечка: камера смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra будет работать намного лучше

Известно, что разработчики улучшат баланс белого и качество телеобъективного изображения.

Согласно новому отчету, в смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra появятся серьезные улучшения камеры, но владельцам флагмана придется немного подождать, пишет издание Forbes.

Информация поступила от источника Ice Universe, который утверждает, что мартовская загрузка прошивки Samsung будет включать "режим для несовершеннолетних" (underage mode), а также другие оптимизации. Утверждается, что большие изменения коснутся функционала камеры: разработчики улучшат баланс белого и качество телеобъективного изображения.

После замены специального телеобъектива с 10-кратным увеличением в S23 Ultra на модель с 5-кратным увеличением в S24 Ultra, хотя и с датчиком гораздо более высокого разрешения, перед Samsung стояла непростая задача убедить клиентов в том, что качество масштабирования на больших расстояниях, свойственное предыдущим флагманским моделям, сохранилось. Однако, как показывают тесты Dxomark, Galaxy S24 Ultra уступает Galaxy S23 Ultra при съемке с самым высоким уровнем зума, несмотря на значительные улучшения в остальном диапазоне телеобъективов.

Ice Universe также ранее критиковал S24 Ultra за передачу чрезвычайно "увеличенных" фотографий по сравнению с изображениями, снятыми с помощью таких смартфонов, как OPPO Find X7 Ultra и Xiaomi 14 Ultra. Хотя Samsung сейчас не может исправить какие-либо недостатки, присущие аппаратному обеспечению, настройки алгоритмов обработки изображений камеры по-прежнему открывают широкие возможности для значительных программных улучшений.

Некоторые владельцы S24 Ultra заметили, что камера имеет тенденцию применять свои алгоритмы обработки изображений непоследовательным образом: например, снимки, снятые с 9,9-кратным зумом, могут иметь заметно отличающийся внешний вид, чем снимки, снятые с 10-кратным увеличением. Также было показано, что значительные различия в обработке возникают, когда текст виден на телефотоизображениях, в результате чего нетекстовые части изображения радикально отличаются от тех, когда текст отсутствует в кадре.

Все эти различия в качестве обусловлены решениями, принятыми в программном обеспечении, которое Samsung может легко улучшить со временем. Все будет раскрыто в апрельском обновлении программного обеспечения.

Ранее мы сообщали, что владельцы смартфонов на ОС Android смогут пользоваться спутниковой связью. Вы сможете отправлять и получать сообщения без мобильной сети или сети Wi-Fi, просто подключившись к спутнику.