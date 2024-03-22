ВМС США возобновляют разработку большого подводного дрона Snakehead (фото)

Подводный беспилотный аппарат рассчитан на большую выносливость, автономность и грузоподъемность, чем меньшие аналоги. Программа была приостановлена из-за нехватки средств.

Военно-морские силы США возобновляют программу беспилотного подводного аппарата большого водоизмещения Snakehead LDUUV в этом году. Об этом сообщает сайт Naval News.

Программа была приостановлена из-за нехватки финансирования в 2023 финансовом году. Планируется переход ко второй фазе программы. В этом году военно-морской флот возобновит демонстрации и эксперименты с единственным прототипом дрона Snakehead, который сейчас есть в наличии. Испытания будут включать развертывание системы с надводных кораблей. В течение года ВМС также планируют отремонтировать и модернизировать прототип UUV, который был спущен на воду в феврале 2022 года.

Военно-морские силы планируют провести исследование рынка для второй фазы программы в 23-24 финансовых годах. Это исследование поможет ВМС оценить коммерчески доступные беспилотники и проверить, соответствуют ли те или иные имеющиеся БПЛА требованиям программы.

Подводный дрон Snakehead LDUUV подводный дрон Фото: ВМС США

Командование военно-морских систем (NAVSEA) выдало проект запроса предложений для промышленности для программы LDUUV в 2020 году. В 2019 году компания General Atomics Electromagnetic Systems получила контракт на разработку и демонстрацию прототипа литий-ионной отказоустойчивой аккумуляторной системы (LiFT) для прототипа LDUUV. Единственный прототип, который сейчас используется ВМС, был разработан правительством с участием представителей промышленности. ВМС планируют передать этот прототип флоту в 2025 году.

Беспилотный подводный корабль Snakehead является крупнейшим беспилотником, запускаемым с подводной лодки, который сейчас находится на вооружении ВМС США. Система имеет целью предоставить платформам ВМС США повышенную выносливость, глубину работы и грузоподъемность, чем доступны для малых и средних подводных дронов.

Прототип имеет модульную секцию полезной нагрузки, которую можно реконфигурировать, и предназначен для развертывания из укрытий на сухой палубе, поскольку имеет большие размеры, чем стандартный торпедный аппарат. Система разработана для развертывания с надводных кораблей.

В январе сообщалось о разработке проекта Fury, украинского подводного дрона для атак на объекты РФ. Автономные подводные аппараты могут стать следующим шагом, потому что они имеют преимущество во внезапности, незаметности и живучести. Вероятно, они будут дороже морских беспилотников, но в перспективе могут стать многоразовыми, а затем и дешевле.