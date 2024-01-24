Проект Fury: в Украине разрабатывают новейший подводный дрон для атак по объектам РФ

Для доминирования в Черном море Украине нужно быть на два шага впереди от оккупантов. Подводные дроны могут стать следующей вехой.

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Морские беспилотники уже изменили форму морского боя в Черном море. Украина имеет преимущество в этих технологиях, и существует проект мощных подводных беспилотников. Об этом сообщает Naval News.

Морская война в Черном море впервые в истории ведется на безэкипажных платформах. Новая разработка готовится к правительственному оборонному хакатону "Наступление машин". Украинские морские беспилотники уже смогли оттеснить Черноморский флот, но в 2024 такая схема может не работать. По словам командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, некоторые тактики в 2024 году могут не работать.

Успех морских беспилотников объясняется тем, что РФ была медленной в противодействии им. Однако враг учится и без постоянных украинских инноваций, оккупанты могут восстановить преимущество в Черном море. Автономные подводные аппараты могут стать следующим шагом, потому что они имеют преимущество во внезапности, незаметности и живучести. Вероятно, они будут дороже морских беспилотников, но в перспективе могут стать многоразовыми, а затем и дешевле.

Разработчики не планируют создавать весь проект с нуля. Они планируют сотрудничать с опытными западными компаниями, чтобы вооружить имеющиеся изделия. Платформа может выполнять ряд миссий:

быть носителем мин;

быть носителем торпед;

быть носителем ракет;

разведывательные миссии.

Автор резюмирует, что подводные аппараты могут быть следующей инновацией, которые позволят угрожать российскому флоту на всем Черном море.

Напомним, глава СБУ рассказал, как развиваются морские дроны СБУ Sea Baby.

В декабре СБУ впервые показала морской беспилотный флот Украины, который отвоевывает Черное море.