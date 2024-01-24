Проєкт Fury: в Україні розробляють новітній підводний дрон для атак на об'єкти РФ

Для домінування в Чорному морі Україні потрібно бути на два кроки попереду від окупантів. Підводні дрони можуть стати наступною віхою.

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Морські безпілотники вже змінили форму морського бою в Чорному морі. Україна має перевагу в цих технологіях, і існує проєкт високопотужних підводних безпілотників. Про це повідомляє Naval News.

Морська війна в Чорному морі вперше в історії ведеться на безекіпажних платформах. Нова розробка готується до урядового оборонного хакатону "Наступ машин". Українські морські безпілотники вже змогли відтіснити Чорноморський флот, але у 2024 така схема може не працювати. За словами командувача ВМС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи, деякі тактики у 2024 році можуть не працювати.

Успіх морських безпілотників пояснюється тим, що РФ була повільною у протидії їм. Проте ворог вчиться й без постійних українських інновацій, окупанти можуть відновити перевагу в Чорному морі. Автономні підводні апарати можуть стати наступним кроком, бо вони мають перевагу у раптовості, непомітності та живучості. Ймовірно, вони будуть дорожчими за морські безпілотники, але в перспективі можуть стати багаторазовими, а відтак і дешевшими.

Розробники не планують створювати весь проєкт з нуля. Вони планують співпрацювати з досвідченими західними компаніями, щоб озброїти наявні вироби. Платформа може виконувати ряд місій:

бути носієм мін;

бути носієм торпед;

бути носієм ракет;

розвідувальні місії.

Автор резюмує, що підводні апарати можуть бути наступною інновацією, які дозволять загрожувати російському флоту на всьому Чорному морі.

Нагадаємо, голова СБУ розповів, як розвиваються морські дрони СБУ Sea Baby.

У грудні СБУ вперше показала морський безпілотний флот України, який відвойовує Чорне море.