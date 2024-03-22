Аналитик ВВС США "слил" секретные документы АНБ через Discord: что ему грозит

Секретная информация Агентства национальной безопасности утекла к представителям крайне правого движения Boogaloo.

Согласно недавно опубликованным письменным показаниям ФБР, аналитик разведки ВВС США по имени Джейсон Грей поделился секретной информацией с членами крайне правого движения Boogaloo на платформе Discord, пишет Аxios.

Следователи утверждают, что летчик Джейсон Грей, 28 лет, поделился секретным изображением, которое он получил благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности (АНБ).

Грей был прикомандирован в 301-й разведывательной эскадрилье и дежурил на объекте АНБ на базе Элмендорф-Ричардсон, которая находится на Аляске. По его словам, это назначение его не устраивало.

Некоторое время спустя он создал страницу в Facebook под названием "Группа поддержки журналистов CNN". На самом деле она предназначалась для сторонников движения Boogaloo, которое, как отмечается в письменных показаниях, является антиправительственным движением (согласно данным Википедии, Boogaloo — это децентрализованная сеть американских ультраправых антиправительственных экстремистских групп, — ред.). Сторонники движения стремятся спровоцировать вторую гражданскую войну в США или вторую американскую революцию, которую они называют "Бугалу". Следователи отмечают, что группу в Facebook Грей создал из-за недовольства правительством. Министерство обороны и АНБ немедленно ограничили доступ Джейсона Грея к какой бы то ни было информации.

Интересно, что дело на Грея было заведено за несколько месяцев до ареста Джека Тейшейры, который был арестован по подозрению в разглашении секретных документов Пентагона, касающихся контрнаступления ВСУ. Тейшейра признал себя виновным в массовой утечке информации на Discord. Он будет отбывать 16-летний тюремный срок. В декабре прошлого года ВВС объявили, что по меньшей мере 15 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности за утечку данных.

Однако Джейсону Грею так и не предъявили никаких обвинений в утечке секретных документов, а опубликованное им изображение, как полагают следователи, не получило широкого распространения. Следователи отметили, что им поделились семь человек, некоторых из них удалось опознать.

Тем не менее, экс-аналитик ВВС США был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения в ноябре прошлого года. Следователи обнаружили на его личных устройствах сотни изображений, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми, и позже он признал себя виновным в распространении детской порнографии.

Представитель ВВС США заявил, что не располагает никакой дополнительной информацией, кроме той, что была опубликована ФБР, и подтвердил, что Грей больше не служит в ВВС.

Представитель Discord в комментарии изданию Washington Post отметил, что компания сотрудничала с правоохранительными органами, предоставив все необходимые данные, которые были запрошены на законных основаниях. Он подчеркнул, что в настоящее время не существует структурированного процесса, позволяющего правительству сообщать о своих решениях онлайн-платформам.

Ранее мы писали о том, что американский летчик признал вину в утечке документов США о контрнаступлении ВСУ. По словам журналистов, Джек Тейшейра согласился передать все соответствующие документы, которые у него есть. Прокуроры потребуют от судьи назначить наказание в виде 200 месяцев лишения свободы.