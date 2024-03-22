В Китае придумали, как наладить выпуск 5-нм чипов без иностранного оборудования

Новый метод SAQP поможет снизить количество нанометров и при этом новое оборудование не понадобится.

Китайские компании Huawei и SiCarrier активно разрабатывают технологию self-aligned quadruple patterning (SAQP), которая может помочь производить 5-нм чипы с помощью старых инструментов, передает Вloomberg.

Компания Huawei Technologies Co. и один из ее партнеров по производству процессоров, SiCarrier, подали патенты на низкотехнологичный, но потенциально эффективный способ изготовления передовых полупроводников. Это говорит о том, что у Китая появится возможность улучшить методы производства чипов, несмотря на попытки США остановить технологический прогресс КНР.

Согласно патентным заявкам, поданным в китайский орган интеллектуальной собственности, речь идет о технологии под названием self-aligned quadruple patterning — самовыравнивающийся четырехкратный рисунок (SAQP), — которая подразумевает обработку заготовок в четыре прохода. Данный метод даст возможность перейти к более тонким техпроцессам с тем, чтобы сократить количество нанометров до 5-ти.

SAQP также потенциально может позволить производить современные чипы без использования современного оборудования для литографии в крайнем ультрафиолете от голландской компании ASML Holding NV. Издание напоминает, что ASML — единственный поставщик машин EUV в мире, и она не имеет права продавать их в Китай из-за санкций США и Нидерландов.

Эксперты из аналитической компании TechInsights заявили, что новая технология действительно может сработать, и КНР получит собственные 5-нанометровые процессоры, однако они подчеркнули, что без EUV-машин Китай все равно не сможет обойтись.

Ранее мы писали о том, что США накажут Китай за обход санкций и, возможно, смартфоны Huawei останутся без чипов. Белый дом намерен ужесточить ограничения против SMIC и Huawei, подключив Германию и Южную Корею к санкционной войне.

Также сообщали, что техника ВС РФ останется без чипов, потому что россияне обанкротили своего же производителя электроники. Компания "Ангстрем" не сможет выполнить гособоронзаказ, так как задолжал корпорации ВЭБ.РФ 1,3 млрд рублей.