В Мессенджере Telegram произошел масштабный сбой (инфографика)

Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой фотографий, видео, а также отправкой сообщений.

Вечером 22 марта пользователи из разных стран мессенджера Telegram начали сообщать о сбое в работе приложения. О проблемах в работе программы также свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой фотографий, видео, а также отправкой сообщений.

Cбой в работе Telegram Фото: Скриншот

Причины такого сбоя пока неизвестны.

Напомним, в 4 марта стало известно, что Telegram получил список "проблемных" каналов от власти Украины. В компании заявляют, что приложение является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей в других странах мира.

Также сообщалось, что 7 марта в Верховной Раде заинтересовались, как Telegram-каналы платят налоги. По словам главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина проверка, наверняка, обнаружит, что прибыльный бизнес не платит налоги в украинский бюджет.