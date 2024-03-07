Telegram под колпаком: в Верховной Раде заинтересовались, как каналы платят налоги

По словам главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина проверка, наверняка, обнаружит, что прибыльный бизнес не платит налоги в украинский бюджет.

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Верховная Рада Украины (ВРУ) хочет получить информацию о коммерческой деятельности Telegram-каналов в Украине. Для этого парламент направит запрос в Государственную налоговую службу, заявил в интервью изданию "Детектор медиа" глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Убежден, мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли. Поэтому сейчас ключевая история — не только договориться с Павлом Дуровым (один из основателей Telegram — ред.) о том, чтобы у нас были механизмы влияния на российскую пропаганду, но и о том, чтобы выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас, скорее всего, очень недооблагаемый", — сказал он.

Он также объяснил, как должны работать анонимные каналы. Юрчишин убежден, что им нужно регистрироваться, как медиа.

"Закон о медиа позволяет регистрироваться электронным медиа. Анонимность — это безответственность и возможность не быть прозрачными. Свобода слова — это производное от ответственности. Анонимность — это не о свободе слова, это о свободе говорить что угодно и никак за это не отвечать", — подчеркнул Ярослав Юрчишин.

Запрет Telegram в Украине: что об этом известно

29 февраля Ярослав Юрчишин рассказывал, администрация мессенджера не хочет общаться с украинскими властями по блокированию каналов, которые распространяют российскую пропаганду. Несмотря на это, как пояснил он, "логичным" будет заблокировать Telegram в Украине.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Дуров идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным кажется блокировка этой соцсети", — отметил Юрчишин.

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ЦРУ запрещает своим аналитикам использовать Telegram, — Bloomberg

Ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк назвала Telegram социальной сетью, которая занимает первое место в мире по распространению дезинформации. Также представитель ГУР МОУ Андрей Юсов объяснял, почему Telegram опасен для Украины.