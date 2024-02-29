Выглядит логичным: в ВР предложили заблокировать Telegram, если Дуров отказался сотрудничать

По словам нардепа Ярослава Юрчишина, такие меры стоит принять, если администрация "не пойдет на контакт" с украинской властью и откажется блокировать "откровенно манипулятивные каналы".

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Сейчас администрация мессенджера Telegram отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, которые распространяют пропаганду Российской Федерации. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии Liga.

Он отметил, что при таких условиях "логичным" выглядит блокировка соответствующего мессенджера.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Дуров (один из основателей социальной сети Telegram — ред.), идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", — отметил Юрчишин.

По его словам, больше об угрозах национальной безопасности со стороны мессенджера могут рассказать секретарь Совета национальной безопасности и обороны и начальник Главного управления разведки Мионобороны Украины.

Как отметил народный депутат, если эти чиновники считают Telegram вредным, а Служба безопасности Украины обладает целым списком каналов, которые распространяют российскую пропаганду, то в таком случае невозможно найти другие альтернативы, кроме "блокировки этих каналов администраторами сети, или блокировки сети".

В Раде заговорили о мерах в отношении Telegram

Напомним, глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк еще 14 февраля заявила, что мессенджер Telegram может быть опасным для пользователей по всему миру и об этом уже заговорили даже в Европе. В Украине также обсуждается вопрос его регулирования.

По ее словам, именно Telegram находится на 1-м месте по дезинформации. Даже если брать события в Буче и Киевской области, которые произошли там во время оккупации россиянами.

Напомним, 14 февраля представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, какую угрозу может нести Telegram для Украины. По его словам, Киев выстраивает коммуникацию с платформами, которые вызывают определенные вопросы. С Telegram получается сложнее всего, но работа продолжается.