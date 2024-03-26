Российские дроны обходят РЭБ и получили новые боеприпасы: что нашли военные ВСУ (видео)

Новые антенны, динамическое изменение частоты в низком диапазоне и новые боеприпасы получили российские дроны-камикадзе на фронте. Украинские военные показали находки и рассказали, чем они опасны.

Военные Вооруженных сил Украины нашли российские дроны-камикадзе или их части, которые свидетельствуют, что оккупанты снижают частоты управления дронами и используют новые боеприпасы. Об этом рассказал украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

На фото можно увидеть квадрокоптер, найденный 24 марта, с антенной в форме вытянутой горизонтальной петли. По словам эксперта, такая форма антенны свидетельствует об использовании диапазона частот 430-600 МГц и возможности их изменения во время выполнения FPV-дроном задачи.

"Продолжая тему выхода противника вниз по частотам. Сегодня прилетело ЦЭ. Что-то на 430-600 МГц. Форма антенны в виде петли говорит о ППРЧ, работающем на широком участке диапазона", — рассказал Бескрестнов.

Российский FPV-дрон с антенной в форме петли Фото: Telegram

Как рассказывает Википедия, ППРЧ — псевдослучайная перестройка рабочей частоты, передача сигнала с быстрым псевдослучайным изменением рабочей частоты. Устройство периодически скачкообразно меняет частоту по алгоритму, известному на стороне приемника и передатчика. Это защищает от обнаружения и радиоэлектронных помех, которые в противном случае могут заглушить сигнал.

Другая находка, которую показал Сергей Бескрестнов, является боеприпасом весом около 3 кг. По его словам, такой боеприпас нес тот самый беспилотник с переменными низкими частотами. Боевая часть имеет несколько детонаторов и является опасной, даже если не взорвалась сразу.

Заряд FPV-дрона, который не взорвался Фото: Telegram

"Российское изделие с предыдущего поста несло на себе другое, с БЧ весом 3 кг. Внутри несколько детонаторов. Будьте осторожны", — говорит Бескрестнов.

25 сентября он также опубликовал видео украинских военных с другого направления, которые нашли и осмотрели этот боеприпас и еще один похожий. В нем бойцы рассказали о самих боеприпасах и детонаторе, с которым они применяются.

Детонатор имеет фотоэлемент, внутри содержит три печатных платы и оснащен переключателем для взведения. Его корпус напечатан на 3D-принтере, он накручивается на боеприпас резьбой.

Видео демонстрирует один меньший боеприпас в черном корпусе, которой авторы видео ранее не встречали во время боевых действий. Другой боеприпас — такой же, как тот, что крепился на FPV-дрон. Тип боеприпаса пока не установлен, бойцы подозревают, что речь идет о кумулятивной боевой части. Он также имеет фотоэлемент, корпус боеприпаса изготовлен из плексигласа. Военные просят тех, кто сталкивался с подобными боеприпасами, поделиться информацией.

Кумулятивный боеприпас формирует тонкую направленную струю взрывчатого вещества. Он предназначен для пробивания брони военной техники.

Ранее сообщалось, что российские военные научились переключать частоты FPV-дронов прямо в полете, чтобы предотвратить влияние украинских средств РЭБ. Прошивка дронов под названием ELRS позволяет изменить частоту управления БПЛА в полете с помощью пульта. При этом антенны на пульте должны соответствовать диапазонам частот, которые будут использоваться.

Украинские военные тоже умеют менять частоту дронов, чтобы обойти российскую РЭБ. Об этом рассказал Фокусу ветеран АТО и российско-украинской войны Евгений Дикий. Он говорит, что украинцы научили дроны переходить с одной частоты на другую, если БПЛА глушит российская система РЭБ. По его словам чем дальше, тем больше даже дешевых FPV-дронов оснащаются подобными системами.