Обмануть россиян: украинские волонтеры создают макеты терминалов Starlink для ВСУ

Муляжи терминалов Starlink и разной военной техники призваны заставить российских оккупантов зря тратить снаряды.

Организация украинских волонтеров "Обманки для фронта Apate" (Ровно) создает разные макеты для нужд Вооруженных сил Украины. Неплохим спросом пользуются терминалы спутникового оператора Starlink, которые призваны обмануть российскую армию, чтобы те зря потратили свои снаряды передает Dev.

Основными материалами для изготовления макетов служат дерево, металл, пластик. Такие макеты хороши тем, что не меняют форму, чтобы ни происходило, в отличие от надувных. Волонтеры говорят, что такие макеты должны быть у каждой бригады ВСУ. Это поможет маскировать настоящую технику, обманывать противника, заставляя его понапрасну тратить снаряды, выпуская их по ложным целям. Кроме того, "обманки" помогают выявить точное местоположение сил врага.

Кроме терминалов Starlink, спросом пользуются макеты минометов калибра 82 мм и 120 мм, радары Sentinel американского производства. Что касается "тарелок" Starlink, то ВСУ заказывают как белые, так и камуфлированные "обманки". Все макеты в точности повторяют оригиналы — сходство военные оценивают в 90-100%.

Украинские волонтеры из других городов тоже создают муляжи. Например, инженеры из компании "Темерланд" смогли сконструировать "клон" танка Leopard. За основу был взят автомобиль Ford. Специалисты заявили, что работают над движущейся версией макета, который заставит оккупантов потратить немало снарядов и времени на его уничтожение. А эксперты из Закарпатья для ВСУ изготовили "обманки" в виде пушки Д-20 (проект обошелся всего в 20 000 грн), а также муляж "Стуги". Следующая цель — макет танка.

Ранее мы писали о том, что СМИ узнали, кто покупает спутниковые терминалы Starlink на черном рынке. По информации журналистов, подпольная торговля американскими терминалами возникла в странах, где есть проблемы со связью и востребован высокоскоростной Интернет. Речь идет, в том числе, о государствах, управляемых тоталитарными режимами.