Устройство Power Mole передает электроэнергию прямо через стекло: как это работает (фото)
Изобретение может стать источником питания для не слишком мощных электроприборов снаружи помещения. С ним не придется делать отверстия в стене, открывать окно или использовать батарейки.
На платформе Kickstarter появилось устройство Power Mole, которое питает электроэнергией электроприборы сквозь стекло и другие неметаллические материалы. О нем рассказывает сайт New Atlas.
Power Mole беспроводно передает 10 Вт электроэнергии через оконное стекло, позволяя внутренним розеткам питать внешние устройства. Устройство создано на основе технологии индуктивности, которая используется в системах беспроводной зарядки смартфонов.
Устройство, которое сейчас имеет кампанию на Kickstarter, было создано калифорнийским изобретателем Питером Бевелакуа. Оно разработано для ситуаций, когда камеры наблюдения или уличные светильники нуждаются в источнике питания, но поблизости нет внешних розеток.
Power Mole состоит из двух компонентов в форме шайбы: передатчика, который прикреплен к внутренней поверхности окна, и приемника, который прикреплен к внешней стороне стекла. Передатчик подключается к внутренней розетке, а приемник подключается через USB к внешнему устройству, которое нуждается в питании.
Когда электрический ток проходит через индукционную катушку передатчика, образуется колебательное магнитное поле. Это поле проходит через стекло толщиной до 30 мм, создавая переменный электрический ток в индукционной катушке приемника. Встроенный трансформатор преобразует переменный ток в постоянный, который питает подключенный гаджет.
Важно отметить, что в его нынешнем виде Power Mole ограничен для использования с устройствами, которые используют USB или 5-вольтовый вход — мощные электрические устройства запитать от него не получится.
Этот способ передачи энергии на самом деле не так эффективен, как подключение непосредственно к розетке. Бевелакуа рассказал, что для такого устройства, как камера, которое потребляет около 5 Вт, эффективность Power Mole колеблется примерно от 50% (при максимальном расстоянии 30 мм) до 75% (при расстоянии менее 6 мм).
Если передатчик включен, но не может подключиться к приемнику, он автоматически выключается, чтобы сэкономить электроэнергию. Система также не ограничивается использованием со стеклом, поскольку она может передавать энергию через дерево или любой другой неметаллический материал. Если между передатчиком и приемником обнаружен металл, передатчик тоже автоматически отключается.
Как можно узнать на Kickstarter, изобретатель делает акцент на безопасности своего устройства. Магнитные поля для беспроводного питания исключают риск поражения электрическим током. Магнитное поле не работает постоянно, а выключается при ряде условий, что исключает перегрев металлических предметов вокруг.
Power Mole был протестирован в сертификационных лабораториях FCC (Федеральная комиссия по связи США) относительно воздействия полей. Оказалось, что магнитные и электрические поля вокруг устройства значительно ниже нормативных пределов, установленных FCC для бытовых устройств.
Когда Power Mole достигнет этапа производства, платеж в размере 59 долларов США даст возможность получить пакет, состоящий из передатчика со шнуром питания, приемника и клейких подушечек для обоих устройств. Kickstarter ограничен клиентами из США, хотя в случае успеха кампании устройство выйдет в международный доступ.
В прошлом году сообщалось, что финские исследователи добились прогресса в беспроводной передаче энергии. Ученые установили две катушки диаметром 7,2 см и заставили их передавать электричество на расстояние 18 см с эффективностью 80%.