LG выпустила первый в мире беспроводной телевизор: сколько он стоит

Сейчас новинка продается только в Южной Корее, но производитель уверяет, что с 20 июля телевизор будет постепенно появляться в магазинах США и Европы.

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В четверг, 13 июля, компания LG Electronics презентовала первый в мире телевизор без проводов Signature OLED M. Об этом сообщает медиа Yonhap.

Эту модель телевизора беспроводным AV-подключением можно размещать в любом удобном уголке дома, не загромождая пространство проводами и кабелями.

В комплекте с собственно экраном идет AV Box, к которому можно присоединять различные устройства. Его также можно размещать без привязки к экрану. Более того, блок легко можно спрятать или интегрировать в интерьер. Таким образом он не будет привлекать к себе внимание. Эта "коробка" имеет несколько подключений, включая обычный HDMI, кабельную / спутниковую приставку и подключение игровой консоли, а также беспроводное подключение к совместимым звуковым панелям.

AV Box от беспроводного телевизора можно разместить в любом удобном для хозяина мсете квартиры

Продажа телевизора пока стартовала только в Южной Корее, где желающие могут приобрести его за 43,9 миллиона вон ($34,7 тыс). После 20 июля, как обещает разработчик, телевизор постепенно будут запускать в продажу в США и в странах Европы.

Технические характеристики нового телевизора Signature OLED M

радиус работы — 10 метров;

частота обновления — 120 Гц;

подсоединение — беспроводное AV-подключение;

с какими устройствами взаимодействует — игровые консоли, камеры, потоковые устройства;

диагональ — 97 дюйма;

разрешение экрана — 4K.

Напомним, ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах QD-OLED телевизоров. Новая технология улучшила качество изображения, но и увеличила стоимость устройств.

Также в октябре 2022 года Xiaomi представила 4К-телевизор по цене смартфона. Redmi Smart TV A70 обладает панелью с диагональю 70 дюймов, обеспечивает высокую контрастность и цветопередачу, а также защищена от случайных падений.