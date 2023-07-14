LG випустила перший у світі бездротовий телевізор: скільки він коштує

Наразі новинка продається тільки в Південній Кореї, але виробник запевняє, що з 20 липня телевізор поступово з'являтиметься в магазинах США та Європи.

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У четвер, 13 липня, компанія LG Electronics презентувала перший у світі телевізор без проводів Signature OLED Signature M. Про це повідомляє медіа Yonhap.

Цю модель телевізора з бездротовим AV-підключенням можна розміщувати в будь-якому зручному куточку будинку, не захаращуючи простір дротами та кабелями.

У комплекті з власне екраном йде AV Box, до якого можна приєднувати різні пристрої. Його також можна розміщувати без прив'язки до екрана. Ба більше, блок легко можна заховати або інтегрувати в інтер'єр. Таким чином він не привертатиме до себе уваги. Ця "коробка" має кілька під'єднань, включно зі звичайним HDMI, кабельною / супутниковою приставкою та під'єднанням ігрової консолі, а також бездротове під'єднання до сумісних звукових панелей.

AV Box від бездротового телевізора можна розмістити в будь-якому зручному для господаря місці квартири

Продаж телевізора поки що стартував тільки в Південній Кореї, де охочі можуть придбати його за 43,9 мільйона вон ($34,7 тис). Після 20 липня, як обіцяє розробник, телевізор поступово запускатимуть у продаж у США і в країнах Європи.

Технічні характеристики нового телевізора Signature OLED M Signature OLED M

радіус роботи — 10 метрів;

частота оновлення — 120 Гц;

під'єднання — бездротове AV-підключення;

з якими пристроями взаємодіє — ігрові консолі, камери, потокові пристрої;

діагональ — 97 дюймів;

роздільна здатність екрана — 4K.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про плюси і мінуси QD-OLED телевізорів. Нова технологія поліпшила якість зображення, але й збільшила вартість пристроїв.

Також у жовтні 2022 року Xiaomi представила 4К-телевізор за ціною смартфона. Redmi Smart TV A70 володіє панеллю з діагоналлю 70 дюймів, забезпечує високу контрастність і передачу кольору, а також захищена від випадкових падінь.