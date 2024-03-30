Устройство Power Mole передает электроэнергию прямо через стекло: как это работает (фото)

Изобретение может стать источником питания для не слишком мощных электроприборов снаружи помещения. С ним не придется делать отверстия в стене, открывать окно или использовать батарейки.

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На платформе Kickstarter появилось устройство Power Mole, которое питает электроэнергией электроприборы сквозь стекло и другие неметаллические материалы. О нем рассказывает сайт New Atlas.

Power Mole беспроводно передает 10 Вт электроэнергии через оконное стекло, позволяя внутренним розеткам питать внешние устройства. Устройство создано на основе технологии индуктивности, которая используется в системах беспроводной зарядки смартфонов.

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Устройство, которое сейчас имеет кампанию на Kickstarter, было создано калифорнийским изобретателем Питером Бевелакуа. Оно разработано для ситуаций, когда камеры наблюдения или уличные светильники нуждаются в источнике питания, но поблизости нет внешних розеток.

Power Mole состоит из двух компонентов в форме шайбы: передатчика, который прикреплен к внутренней поверхности окна, и приемника, который прикреплен к внешней стороне стекла. Передатчик подключается к внутренней розетке, а приемник подключается через USB к внешнему устройству, которое нуждается в питании.

Уличная камера, зажившая от Power Mole Фото: Kickstarter

Когда электрический ток проходит через индукционную катушку передатчика, образуется колебательное магнитное поле. Это поле проходит через стекло толщиной до 30 мм, создавая переменный электрический ток в индукционной катушке приемника. Встроенный трансформатор преобразует переменный ток в постоянный, который питает подключенный гаджет.

Важно отметить, что в его нынешнем виде Power Mole ограничен для использования с устройствами, которые используют USB или 5-вольтовый вход — мощные электрические устройства запитать от него не получится.

Этот способ передачи энергии на самом деле не так эффективен, как подключение непосредственно к розетке. Бевелакуа рассказал, что для такого устройства, как камера, которое потребляет около 5 Вт, эффективность Power Mole колеблется примерно от 50% (при максимальном расстоянии 30 мм) до 75% (при расстоянии менее 6 мм).

Если передатчик включен, но не может подключиться к приемнику, он автоматически выключается, чтобы сэкономить электроэнергию. Система также не ограничивается использованием со стеклом, поскольку она может передавать энергию через дерево или любой другой неметаллический материал. Если между передатчиком и приемником обнаружен металл, передатчик тоже автоматически отключается.

Вид устройства снаружи и изнутри помещения Фото: Kickstarter

Как можно узнать на Kickstarter, изобретатель делает акцент на безопасности своего устройства. Магнитные поля для беспроводного питания исключают риск поражения электрическим током. Магнитное поле не работает постоянно, а выключается при ряде условий, что исключает перегрев металлических предметов вокруг.

Power Mole был протестирован в сертификационных лабораториях FCC (Федеральная комиссия по связи США) относительно воздействия полей. Оказалось, что магнитные и электрические поля вокруг устройства значительно ниже нормативных пределов, установленных FCC для бытовых устройств.

Когда Power Mole достигнет этапа производства, платеж в размере 59 долларов США даст возможность получить пакет, состоящий из передатчика со шнуром питания, приемника и клейких подушечек для обоих устройств. Kickstarter ограничен клиентами из США, хотя в случае успеха кампании устройство выйдет в международный доступ.

В прошлом году сообщалось, что финские исследователи добились прогресса в беспроводной передаче энергии. Ученые установили две катушки диаметром 7,2 см и заставили их передавать электричество на расстояние 18 см с эффективностью 80%.