Пристрій Power Mole передає электроэнергію прямо через скло: як це працює (фото)

Винахід може стати джерелом живлення для не надто потужних електроприладів зовні помешкання. З ним не доведеться робити отвори в стіні, відкривати вікно або використовувати батарейки.

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На платформі Kickstarter з'явився пристрій Power Mole, який живить електроенергією електроприлади крізь скло та інші неметалічні матеріали. Про нього розповідає сайт New Atlas.

Power Mole бездротово передає 10 Вт електроенергії через віконне скло, дозволяючи внутрішнім розеткам живити зовнішні пристрої. Пристрій створений на основі технології індуктивності, яка використовується в системах бездротової зарядки смартфонів.

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Пристрій, який зараз має кампанію на Kickstarter, був створений каліфорнійським винахідником Пітером Бевелакуа. Він розроблений для ситуацій, коли камери спостереження або вуличні світильники потребують джерела живлення, але поблизу немає зовнішніх розеток.

Power Mole складається з двох компонентів у формі шайби: передавача, який прикріплений до внутрішньої поверхні вікна, і приймача, який прикріплений до зовнішньої сторони скла. Передавач підключається до внутрішньої розетки, а приймач підключається через USB до зовнішнього пристрою, яки потребує живлення.

Вулична камера, заживлена від Power Mole Фото: Kickstarter

Коли електричний струм проходить через індукційну котушку передавача, утворюється коливальне магнітне поле. Це поле проходить через скло товщиною до 30 мм, створюючи змінний електричний струм в індукційній котушці приймача. Вбудований трансформатор перетворює змінний струм на постійний, який живить підключений гаджет.

Важливо зазначити, що в його нинішньому вигляді Power Mole обмежено для використання з пристроями, які використовують USB або 5-вольтовий вхід — потужні електричні пристрої заживити від нього не вийде.

Цей спосіб передавання енергії насправді не такий ефективний, як підключення безпосередньо до розетки. Бевелакуа розповів, що для такого пристрою, як камера, який споживає близько 5 Вт, ефективність Power Mole коливається приблизно від 50% (при максимальній відстані 30 мм) до 75% (при відстані менше ніж 6 мм).

Якщо передавач увімкнений, але не може під'єднатися до приймача, він автоматично вимикається, щоб заощадити електроенергію. Система також не обмежується використанням зі склом, оскільки вона може передавати енергію крізь дерево або будь-який інший неметалічний матеріал. Якщо між передавачем і приймачем виявлено метал, передавач теж автоматично вимикається.

Вигляд пристрою зовні та з середини приміщення Фото: Kickstarter

Як можна дізнатися на Kickstarter, винахідник наголошує на безпеці свого пристрою. Магнітні поля для бездротового живлення виключають ризик ураження електричним струмом. Магнітне поле не працює постійно, а вимикається за низки умов, що виключає перегрівання металічних предметів навколо.

Power Mole був протестований в сертифікаційних лабораторіях FCC (Федеральна комісія зі зв'язку США) щодо впливу полів. Виявилося, що магнітні та електричні поля навколо пристрою значно нижчі за нормативні межі, встановлені FCC для побутових пристроїв.

Коли Power Mole досягне етапу виробництва, платіж у розмірі 59 доларів США дасть можливість отримати пакет, що складається з передавача зі шнуром живлення, приймача та клейких подушечок для обох пристроїв. Kickstarter обмежений клієнтами зі США, хоча в разі успіху кампанії пристрій вийде у міжнародний доступ.

Минулого року повідомлялося, що фінські дослідники домоглися прогресу в бездротовому передаванні енергії. Вчені встановили дві котушки діаметром 7,2 см і змусили їх передавати електрику на відстань 18 см із ефективністю 80%.