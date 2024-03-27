В РФ сбили "умный" аэростат для бомардировки городов: обвиняют ВСУ, но есть нюансы (фото)
Воздушный шар запрограммирован сбросить бомбу, если окажется над одним из выбранных населенных пунктов в России, уверяют оккупанты. Но его могли запустить и сами россияне.
На территории России впервые сбили беспилотный воздушный шар с автономной системой управления и взрывной боевой частью. Останки аппарата показал и проанализировал российский Telegram-канал "Разработчик БПЛА".
По словам россиян, к воздушному шару подвесили балласт из бутылки, контейнер с электроникой для управления, модулем навигации GPS, коробку со спутниковым трекером SPOT Trace и бомбу из двух труб, взрывчатки и с кусками стальных прутов в качестве поражающих элементов. Система постоянно отслеживает координаты во время полета, а в контроллере запрограммированы координаты российских городов.
Как только шар оказывается над одним из указанных населенных пунктов, то сбрасывает боевую часть, пережигая нитки, подавая электрический ток на куски проволоки. Вместе с ней вниз летит датчик в противоударном кейсе, чтобы создатели аэростата могли проследить, куда россияне унесут обломки.
Автор канала намекает, что воздушный шар запустили именно Силы обороны Украины. Как он уверяет, боевая часть стандартная, их используют украинские дроны-камикадзе и бомбардировщики. Сам же аэростат внешне и по принципу работы напоминает безобидные метеозонды, чтобы его было сложнее идентифицировать и сбить.
Украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" на своем канале в Telegram раскритиковал версию российских аналитиков:
"По моему это какая-то дичь. Я запускал и маячки в небо на зондах и видеокамеры с трекерами. Ты никогда не можешь предсказать куда полетит такой шар. Даже если анализировать ветер внизу, то сверху совсем другая история. Это как стрелять из ружья в никуда".
В то же время издание Defence Express предполагает, что российские войска могли сами запустить аэростат-бомбардировщик, а потом случайно сбить его "дружественным огнем". Аналитики напомнили, что в 2023 году ВС РФ время от времени отправляли в небо над Украиной воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями. Вероятно, их запускали для обнаружения или провокации систем противовоздушной обороны ВСУ.
Defence Express добавило, что в арсенале российской армии есть несколько видов аэростатов разного назначения. Например, Ау-23 с угловыми отражателями для тренировки ПВО, а также АН-С1 и ВАЛ-120, способные поднимать небольшие авиационные бомбы.
Недавно стало известно, что ВСУ применяют аэростаты Aerobavovna, способные находиться в воздухе неделями. Они служат ретрансляторами для украинских дронов-камикадзе, позволяя им атаковать позиции оккупантов на большем расстоянии.