В РФ сбили "умный" аэростат для бомардировки городов: обвиняют ВСУ, но есть нюансы (фото)

Воздушный шар запрограммирован сбросить бомбу, если окажется над одним из выбранных населенных пунктов в России, уверяют оккупанты. Но его могли запустить и сами россияне.

На территории России впервые сбили беспилотный воздушный шар с автономной системой управления и взрывной боевой частью. Останки аппарата показал и проанализировал российский Telegram-канал "Разработчик БПЛА".

По словам россиян, к воздушному шару подвесили балласт из бутылки, контейнер с электроникой для управления, модулем навигации GPS, коробку со спутниковым трекером SPOT Trace и бомбу из двух труб, взрывчатки и с кусками стальных прутов в качестве поражающих элементов. Система постоянно отслеживает координаты во время полета, а в контроллере запрограммированы координаты российских городов.

Воздушный шар застрял на дереве Фото: Telegram Электроника, которую нес воздушный шар Фото: Telegram

Как только шар оказывается над одним из указанных населенных пунктов, то сбрасывает боевую часть, пережигая нитки, подавая электрический ток на куски проволоки. Вместе с ней вниз летит датчик в противоударном кейсе, чтобы создатели аэростата могли проследить, куда россияне унесут обломки.

Воздушный шар нес такой боеприпас Фото: Telegram Поражающие элементы боеприпаса с воздушного шара Фото: Telegram

Автор канала намекает, что воздушный шар запустили именно Силы обороны Украины. Как он уверяет, боевая часть стандартная, их используют украинские дроны-камикадзе и бомбардировщики. Сам же аэростат внешне и по принципу работы напоминает безобидные метеозонды, чтобы его было сложнее идентифицировать и сбить.

Оборудование электростата питалось от четырех пальчиковых батареек Фото: Telegram

Украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" на своем канале в Telegram раскритиковал версию российских аналитиков:

"По моему это какая-то дичь. Я запускал и маячки в небо на зондах и видеокамеры с трекерами. Ты никогда не можешь предсказать куда полетит такой шар. Даже если анализировать ветер внизу, то сверху совсем другая история. Это как стрелять из ружья в никуда".

В то же время издание Defence Express предполагает, что российские войска могли сами запустить аэростат-бомбардировщик, а потом случайно сбить его "дружественным огнем". Аналитики напомнили, что в 2023 году ВС РФ время от времени отправляли в небо над Украиной воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями. Вероятно, их запускали для обнаружения или провокации систем противовоздушной обороны ВСУ.

Defence Express добавило, что в арсенале российской армии есть несколько видов аэростатов разного назначения. Например, Ау-23 с угловыми отражателями для тренировки ПВО, а также АН-С1 и ВАЛ-120, способные поднимать небольшие авиационные бомбы.

Недавно стало известно, что ВСУ применяют аэростаты Aerobavovna, способные находиться в воздухе неделями. Они служат ретрансляторами для украинских дронов-камикадзе, позволяя им атаковать позиции оккупантов на большем расстоянии.