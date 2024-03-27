В Украине создали новый РЭБ-рюкзак против дронов: широкий диапазон и большая мощность

Новое средство радиоэлектронной борьбы портативное, мощное и охватывает много частот, но заставляет волноваться из-за здоровья оператора.

Украинский производитель средств радиоэлектронной борьбы "Квертус" представляет новое портативное устройство Ad Counter FPV Backpack+, которое помещается в ранец. Компания рассказала о нем на собственной странице в социальной сети Facebook.

Новый РЭБ-рюкзак предназначен для борьбы против FPV на нестандартных частотах вблизи отметки 900 МГц включительно. По словам производителя, рюкзак защищает от большинства FPV (по данным с линии боевого соприкосновения, более чем в 90% случаев).

Устройство получило модули повышенной мощности: два по 50 Вт на частотах 700-900 МГц и два по 50 Вт в диапазоне 900-1050 МГц. В то же время производитель довольно неоднозначно комментирует вред ношения устройства для здоровья бойца. Вероятно, его следует использовать осторожно.

"Сразу отвечаем на комментарии о "поджарит спину" (или сварит мужские драгоценности). Дорогие друзья, мы сделали этот девайс по заказу людей, которые не хотят быть убитыми дронами. Если в вашей комментаторской жизни есть больше вариантов, то пусть вам повезет", — говорится в описании новинки в социальной сети.

Недавно сообщалось, что компания разработала устройство AD Kraken Counter FPV, которой работает в четырех актуальных диапазонах частот и имеет антенны с двумя вариантами мощности. Оно охватывает частоты от 420 МГц до 1050 МГц. Существует два варианта устройства: с антеннами мощностью 30 или 50 Вт на каждый из диапазонов. Более мощное средство называется "Квертус AD Kraken Counter FPV М50". Компания также анонсировала еще одно новое средство, которое появится вскоре и будет работать на других частотах.

Ранее россияне заметили устройства Квертус у ВСУ и их эффективность в бою. "Что за "рога"? На фото БМП М2 Bradley, оборудованная мобильным комплексом РЭБ для противодействия FPV-дронам. Предположительно это AD СOUNTER FPV киевской компании Kvertus, работающий в диапазоне 850-940 МГц", — говорится в подписи к фото БМП М2 Bradley. Россияне также пожаловались, что бойцы ВС РФ достаточно некомпетентны даже в собственных системах РЭБ.

Волнения о вреде для здоровья имеющих операторов РЭБ имеют смысл. Ранее Фокус писал об этом на примере российского средства РЭБ "Тритон". Международное агентство по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения относит радиочастотные электромагнитные лучи к группе 2B и признает, что они могут быть канцерогенными, то есть вызывать рак. Степень вреда радиоизлучения для человека зависит от расстояния до антенны и мощности. "Тритон" работает в диапазоне работы FPV-дронов — это сверхвысокие частоты (900 МГц, 2,4 ГГц). Мощность "Тритона" 30-50 Вт, к тому же есть два модуля, их суммарная мощность — 60-100 Вт. По мнению эксперта Сергея Берестова с позывным "Флеш", российских солдат, которые будут использовать такие "глушилки", можно считать самоубийцами.