Не нужны зарплаты и выходные: ученый предсказал, где роботы-андроиды должны заменить людей

Роботы помогли бы сэкономить средства представителям малого бизнеса, однако их стоимость пока что высока.

Профессор Луис Сентис из Техасского университета в Остине (США) считает, что роботы-гуманоиды могут заменить людей, и помочь малому бизнесу. Он также уверен в том, что роботы должны помогать людям, а не создавать для них проблемы, передает Тhe Sun.

По словам Сентиса, роботы хороши тем, что они не устают, не болеют, им не требуется зарплата и они никогда не берут выходных. Это помогло бы владельцам предприятий сэкономить средства и избежать издержек. Профессор также пояснил, что машины ни в коем случае не должны создавать проблем людям, наоборот, они созданы для того, чтобы оказывать помощь.

Хотя Луис Сентис признает, что существует такая проблема, как страх людей перед гуманоидными машинами, он все же предпочитает смотреть на развитие технического прогресса и, в частности, робототехники с положительной стороны. Он считает, что роботы смогут делать то, на что не способны люди, или же поддержать их в сложной ситуации.

В качестве примера он привел представителей малого бизнеса, которым было сложно начать собственное дело из-за нехватки средств. Им приходилось брать кредиты, либо работать самим сверхурочно, так как не было денег, чтобы нанять сотрудников. Вот тут, по мнению Сентиса, и пригодился бы робот, который мог бы выполнять рутинную работу — раскладывать вещи в магазине, носить коробки, сортировать товары и пр.

"Возможность увидеть, как роботы помогают малому бизнесу, действительно привлекательна", — подчеркнул профессор.

Несмотря на такие плюсы, как отсутствие трат на зарплаты и отпускные, стоят роботы-андроиды сегодня довольно дорого из-за того, что компании не выпускают их большими тиражами. Напомним, что Илон Маск намекнул на то, что его гуманоид Tesla Optimus будет стоить менее 20 000 долларов США.

Профессор Луис Сентис и его коллеги работают над роботом под названием Draco 3. Этот андроид уже способен выполнять простые задачи, например, умеет готовить кофе и простые блюда, а однажды сможет мыть посуду. Сентис и его команда надеются, что цена на роботов-гуманоидов снизится, если они станут более массовыми.

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