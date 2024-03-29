"Маневр или сбой управления?": российский дрон "Ланцет" уклонился от атаки ВСУ (видео)

На видео российский беспилотник странно "танцует" во время захода на цель. Этому может быть несколько объяснений, в том числе и уклонение от выстрелов.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Ланцет" российских оккупантов в Украине выполнил странный маневр перед заходом на цель, похожий на попытку уклонения от оружия. Об этом рассказал украинский военный и эксперт по радиосвязи и дронов Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в социальной сети Facebook.

На опубликованном видео дрон "Ланцет" выполняет волнообразные движения непосредственно перед поражением. Эксперт предполагает, что это может быть маневр уклонения от стрелкового оружия. Впрочем, вероятным ему кажется и нарушение в управлении. В комментариях к видео высказывается версия о маневре компенсации физического повреждения руля из-за попадания.

"Ланцет", атакуя наши позиции, выполняет маневр избегания стрелкового оружия. Раньше я такой тактики не видел. Или это сбой управления? Не могу сказать", — отмечает Бескрестнов.

Как сообщалось ранее, БПЛА "Ланцет" имеет функции ИИ и способен получать новые. Поэтому нельзя исключать как ручного выполнения маневра, так и работу какого-то алгоритма. Приведенные фото свидетельствуют о новой версии системы обнаружения целей. Вместо текста "захват цели" на русском языке на дисплее появляется название машины — это свидетельствует о возможном наличии автоматизированной идентификации объектов дроном.

Как признавалось ранее на самом высоком военном уровне, БПЛА "Ланцет" представляет значительную угрозу для ВСУ. По словам бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВС РФ начали активно применять такие дроны для контрбатарейной борьбы, и противостоять им на войне достаточно сложно. Из-за небольших размеров и низкой тепловой заметности "ланцеты" очень сложно обнаружить традиционными радарами ПВО, а применять дорогие управляемые зенитные ракеты непрактично из-за дешевизны таких дронов.

В начале года главный конструктор российской группы компаний Zala Aero Александр Захаров заявил, что с новой модификацией "Ланцета" практически невозможно бороться. По его словам, дрон уже прошел серию боевых экспериментов именно на уровне полностью автоматического применения. Новый БПЛА предназначен для нанесения группового удара. С этой целью была разработана пусковая установка на несколько дронов.