Платить придется больше: флэш-память для смартфонов и SSD сильно подорожают

Аналитики из TrendForce уверены, что цены на флеш-память NAND вырастет, что приведет к подорожанию твердотельных накопителей и модулей памяти для мобильных устройств.

Согласно оценкам аналитической компании TrendForce, контрактные цены на флэш-память NAND продолжит расти на 13–18% во втором квартале, что приведет к росту цен на твердотельные накопители потребительского уровня более чем на 10%, передает IT Home.

В TrendForce заявили, что с точки зрения фундаментальных показателей рынка, хотя объем закупок флэш-памяти NAND практически не изменился, на рынок повлияло сокращение производства и снижение уровня запасов у поставщиков. Поэтому цены на флэш-память будут продолжать расти с 13% до 18%.

Поскольку некоторые мировые поставщики сократили поставки в Китай таких компонентов, как встроенная мультимедийная карта памяти для производителей устройств (eMMC), китайские бренды смартфонов начали увеличивать коэффициент использования отечественных модульных заводских решений. Предполагается, что контрактные цены на eMMC в этой связи увеличатся на 10–15% во втором квартале.

Что касается универсальных флэш-накопителей (UFS), спрос на китайские смартфоны в Индии и Юго-Восточной Азии в последнее время значительно увеличился, и поэтому компании из КНР стремятся повысить уровень своих запасов, обеспечивая поддержку спроса на флэш-память. Аналитики считают, что это станет причиной роста цен на UFS на 10–15%.

Твердотельные накопители корпоративного класса и для центров обработки данных тоже подорожают, в связи с увеличением спроса и в Китае, и в Северной Америке. В TrendForce полагают, что контрактная цена на эту категорию продуктов будет увеличиваться на 20-25% ежеквартально.

Несмотря на то, что производители флэш-памяти NAND надеются достичь прибыльности как можно скорее, общий спрос на розничном рынке оценивается аналитиками как вялый, поэтому темпы роста продаж будут значительно снижены по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее писали, что в Китае создали загадочный накопитель, который сможет хранить 10 квадриллионов байт данных. Новый накопитель обеспечит емкость более 10 Пбайт при энергопотреблении менее 2 кВт. Устройство снизит энергопотребление на 90%, по сравнению с жесткими дисками.