В Китае создали загадочный накопитель: сможет хранить 10 квадриллионов байт данных

Новый накопитель обеспечит емкость более 10 Пбайт при энергопотреблении менее 2 кВт. Устройство снизит энергопотребление на 90%, по сравнению с жесткими дисками.

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Компания Huawei заявила о создании устройства хранения данных OceanStor Arctic, которое стоит и потребляет электроэнергии значительно меньше, чем традиционные технологии, такие как жесткие диски и ленты, пишет Tom's Hardware.

Устройство работает на базе на так называемой технологии магнитоэлектрических дисков (magneto-electric disk — MED), которая может произвести революцию на рынке хранения данных, но при условии, что Huawei удастся производить такие диски в больших объемах. Тем не менее, компания пока хранит подробности о загадочном новом типе накопителей в секрете, поэтому не раскрыла никаких подробностей. Однако, поскольку технология представляет собой магнитоэлектрический диск, а не магнитоэлектрический привод, то, скорее всего, носитель имеет магнитные пластины с дорожками (и, возможно, вращается). В основе технологии MED лежит магнитоэлектрический эффект, который создает связь между магнитными и электрическими свойствами материала, но не понятно, как это применимо к вращающимся дискам.

Сообщается, что технология MED обеспечит емкость стойки более 10 Пбайт (1 петабайт равен 1 квадриллиону байт, — ред.) при энергопотреблении менее 2 кВт. Продукт поступит на глобальный рынок в первой половине 2025 года. Компания также подчеркнула способность этой технологии снизить общую стоимость подключения на 20% по сравнению с ленточными накопителями, а также снизить энергопотребление на ошеломляющие 90% по сравнению с обычными жесткими дисками.

Издание предположило, что MED похожа на технологию энергосберегающей магнитной записи, разработанной Western Digital. Какой форм-фактор дисков Huawei не известно. Кроме того, журналисты не уверены, как Huawei сможет снизить энергопотребление на 90% по сравнению с жесткими дисками, используя технологию вращающегося носителя.

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Показатели, представленные Huawei, выглядят весьма впечатляюще, поскольку сегодня типичная стойка высотой 42U может вместить до 288 жестких дисков, на которых можно хранить до 8,64 Пбайт данных (при условии, что она оснащена новыми жесткими дисками Seagate емкостью 30 Тбайт). Потребляемая мощность такой стойки составит около 2,88 кВт при условии, что жесткий диск потребляет 10 Вт. Существуют серверы хранения высотой 4U, такие как ASRock Rack 4U100-C612, которые могут вместить 100 3,5-дюймовых жестких дисков и, таким образом, хранить до 3 Пбайт данных при 1 кВт. 10 таких машин будут хранить колоссальные 30 Пбайт — намного лучше, чем технология Huawei, когда дело касается емкости. Однако такая стойка будет потреблять много энергии.

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