Наземные дроны против воздушных: выстоит ли украинская армия роботов под натиском РФ

Роботизированные беспилотные платформы нужны украинской армии, чтобы беречь людей на поле боя. Но защитить сами машины довольно сложно.

Российские войска начали применять наземных боевых роботов, которые Вооруженные силы Украины успешно уничтожают с помощью ударных дронов. Фокус выяснил у экспертов, как может развиваться противостояние этих двух типов беспилотников и какие технологии задействуют уже сейчас.

Беспилотники на войне в Украине — Яркие случаи с поля боя

29 марта ВС РФ использовали в Сумской области наземную роботизированную платформу с двумя противотанковыми минами ТМ-62, управляемую через кабель. Робот доехал до позиций Сил обороны Украины и взорвался. К счастью, защитники не пострадали.

30 марта 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ сообщила в Facebook, что россияне запустили на Авдеевском направлении пару наземных роботов, вооруженных автоматическими гранатометами АГС-17 и противотанковыми минами. На опубликованном видео можно заметить гусеничные платформы с антеннами для беспроводной связи и курсовыми камерами, поднятыми выше уровня оружия.

Украинские воины без особого труда уничтожили неподвижных роботов с помощью ударных FPV-дронов. Если один из российских аппаратов выдержал два удара, сохранив свои очертания, то второй буквально разлетелся на куски от мощного взрыва: вероятно, детонировал боекомплект.

Украинские воины уничтожили роботов с помощью ударных FPV-дронов

Издание Forbes пришло к выводу, что события произошли в районе Бердичей, к западу от Авдеевки, о нем подробнее написал российский пропагандист Борис Рожин, представив как "первую в истории атаку штурмовых дронов". Он опубликовал фотографии, где запечатлены пять гусеничных платформ с АГС-17, точно таких же, как в ролике от 47-й ОМБр ВСУ. Борис Рожин уверяет, будто машины показали хорошие результаты и выстрелили несколько сотен гранат, однако не уточнил, сколько же из них пережили штурм.

Российские дроны с гранатометами на поле боя Фото: Telegram

Украина делает ставку на наземные дроны

Во время форума "Украина. Год 2024" министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина начнет активно применять наземные беспилотные системы. Как рассказали Фокусу в начале марта представители платформы Brave1, украинские разработчики представили им более 140 моделей наземных роботизированных комплексов, 10 из которых кодифицированы по стандартам НАТО.

"Наземные роботизированные комплексы станут следующим гейм-чейнджером этой войны, которым уже стали БПЛА. Это наш асимметричный ответ на количественное превосходство врага", — подчеркнула Наталья Кушнерская, руководитель Defense Tech кластера Brave1.

Разработчик украинских беспилотников Ratel Тарас Остапчук тогда же предположил, что Украина уже использует наземные беспилотники, но массово сможет пускать их в бой примерно через шесть месяцев — столько займет производство и подготовка операторов.

Интересно, что такой же срок недавно озвучил военнослужащий и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш". По его прогнозу, через 4-6 месяцев у ВС РФ будет так много дронов-камикадзе, что они смогут атаковать не только дорогую технику или важные цели, а даже истреблять отдельных пехотинцев. Уже сейчас украинским военным на многих участках фронта приходится много прятаться от БПЛА под землей, и эта тенденция должна лишь усилиться в ближайшее время. Сергей Бескрестнов уверяет, что Украина из-за своих размеров уже не может догнать РФ по количеству FPV-дронов, поэтому следует сделать ставку на наземных роботов, которые будут воевать вместо людей на поверхности.

Робот-камикадзе Ratel-S, разработанный Тарасом Остапчуком Фото: Facebook

Наземные дроны против воздушных

Итак, Украина готовит армию наземных роботов, но недавний случай под Авдеевкой показал их уязвимость перед дешевыми и одноразовыми БПЛА. Очевидно, таким же образом россияне смогут уничтожать и украинские беспилотники, если их никак дополнительно не защитить.

Эксперт Центра военно-морского анализа (США) Сэмюэл Бендетт, анализирующий беспилотники на войне в Украине, отметил в беседе с Forbes уязвимость наземных беспилотников. Как он заметил, летающие дроны могут заметить и уничтожить все, что передвигается по земле, и это нужно учитывать при создании роботизированных платформ. На бронетехнику часто наваривают металлические конструкции в виде решеток или даже клеток — так называемые "мангалы", принимающие на себя удар, аналитик предлагает таким же образом защищать и беспилотные средства.

Российский танк Т-90М с защитой от БПЛА

В комментарии Фокусу украинский специалист по беспилотникам — соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко отметил, что в Украине развернулась первая в мире война робототехники. Украинцы, имея ограниченный человеческий ресурс, максимально используют технологии для своей защиты, а наиболее успешные из них копируются оккупантами.

Одними из таких ноу-хау стали наземные роботы, способные выполнять функции минирования позиций, защиты определенных участков с помощью автоматического оружия, применять противотанковое оборудование против тяжелой бронетехники. В то же время, робототехника более уязвима для других угроз и может быть уничтожена дронами-камикадзе, или подавлена средствами РЕБ, если для ее навигации используется радиосвязь.

"Появление любого робота на поле боя – это сохранение человеческой жизни, и стоимость риска робота быть уничтоженным в любой момент нельзя сравнивать с таким же риском по отношению к человеку", — подчеркнул Валерий Яковенко.

По мнению эксперта, сегодня нет отдельных технологий, которые могли бы полноценно закрыть потребности боевых операций, сейчас важна синергия и усиление взаимодействия подразделений между собой. Лучшей тактикой использования наземной робототехники является разведка и защита отдельных позиций с использованием дистанционно управляемых турелей. Также новым направлением использования робототехники становится логистика, а именно подвоз боекомплекта и эвакуация бойцов.

Роботизированная платформа Ratel H дле эвакуации раненых Фото: Facebook

"Оборудование возможно защитить с помощью купольных средств РЕБ, и улучшить его характеристики за счет проводной связи", — добавил Валерий Яковенко.

Мы снова обратились к Тарасу Остапчуку и поинтересовались, как именно можно уберечь украинские наземные дроны на поле боя. Он рассказал, что это вполне возможно, например, на его платформу Ratel M можно установить специальное оборудование и получить фактически передвижной комплекс РЕБ на колесах, создающий купол радиопомех в радиусе около 40 метров. Это необходимо, чтобы FPV-дроны не смогли его поразить при эвакуации раненых или перевозке боеприпасов.

Еще одна угроза — беспилотные бомбардировщики. Если такой БПЛА работает на стандартных радиочастотах и подлетит достаточно близко, то его вполне можно заглушить мобильным комплексом РЭБ, однако он может сбросить боеприпас и с большой высоты, куда не достают помехи, тут уже ничего не поделаешь. Металлические "мангали" для дронов они не подходят, ведь значительно ухудшают ходовые характеристики.

Большую роль играет тактика применения. Система беспроводной связи, которая может работать рядом с "глушилкой", стоит дорого, поэтому ее попросту нецелесообразно ставить на дешевых роботов, например, на одноразовые "камикадзе", взрывающиеся вместе с целью, или на малые аппараты для дистанционного минировать. Зато их эффективно устанавливать на транспортные беспилотники, предназначенные для разных логистических целей.

Что касается российских наземных дронов, их тоже можно заглушить теми же средствами РЭБ, что и воздушные, но все зависит от качества системы управления и используемых частот.