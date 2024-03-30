Армия РФ атаковала Сумскую область наземным дроном с противотанковыми минами, — офицер ВСУ

По словам "Алекса", управление роботом происходило по кабелю, а на борту он имел ТМ-62.

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Оккупанты применили на границе с Сумской областью наземную роботизированную платформу с противотанковыми минами ТМ-62. Об этом сообщает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в телеграм-канале "Офицер".

29 марта российские войска отправили в сторону позиций украинских военных наземную роботизированную платформу. Ее управление осуществлялось с помощью кабеля. Она имела на борту две противотанковые мины ТМ-62.

"Вундервафля сдетонировала возле позиций, к счастью, никто не пострадал", — сообщил "Алекс".

"Алекс" о происшествии на границе

Он также добавил, что визуально роботизированная платформа была похожа на ту, которая разошлась по соцсетям. Вероятно, речь идет о видео 47-й механизированной бригады, которая уничтожила две роботизированные платформы на Авдеевском направлении. Враг установил на платформы автоматические гранатометы АГС-17. Их уничтожили FPV-дроны из роты ударных БПЛА.

Российские боевые платформы с АГС-17

Боевые платформы построены на гусеницах и имеют место для установки полезной нагрузки.

Напомним, 30 марта СМИ писали, что ВС РФ впервые применили на передовой наземного робота, но все закончилось плохо.

Фокус разобрался, как украинские военные применяют роботов на поле боя.