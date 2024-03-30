Армія РФ атакувала Сумщину наземним дроном із протитанковими мінами, — офіцер ЗСУ

За словами "Алекса", управління роботом відбувалося за кабелем, а на борту він мав ТМ-62.

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Окупанти застосували на кордоні із Сумською областю наземну роботизовану платформу з протитанковими мінами ТМ-62. Про це повідомляє лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" у телеграм-каналі "Офіцер".

29 березня російські війська відправили в бік позицій українських військових наземну роботизовану платформу. Її управління здійснювалося за допомогою кабелю. Вона мала на борту дві протитанкові міни ТМ-62.

"Вундервафля здетонувала біля позицій, на щастя, ніхто не постраждав", — повідомив "Алекс".

"Алекс" про подію на прикордонні

Він також додав, що візуально роботизована платформа була схожа на ту, яка розійшлася в соцмережах. Імовірно, йдеться про відео 47-ї механізованої бригади, яка знищила дві роботизовані платформи на Авдіївському напрямку. Ворог встановив на платформи автоматичні гранатомети АГС-17. Їх знищили FPV-дрони з роти ударних БПЛА.

Російські бойові платформи з АГС-17

Бойові платформи побудовані на гусеницях і мають місце для встановлення корисного навантаження.

Нагадаємо, 30 березня ЗМІ писали, що ЗС РФ уперше застосували на передовій наземного робота, але все закінчилося погано.

Фокус розібрався, як українські військові застосовують роботів на полі бою.