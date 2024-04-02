"Логистика оккупантов затруднена": ночной дрон "Вампир" уничтожил переправу на Луганщине (видео)

Большой беспилотный бомбардировщик, который россияне прозвали "Баба Яга", уничтожает не только живую силу и технику ВС РФ.

Украинские пограничники из 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, из бригады "Месть" и подразделения разведывательно-ударных беспилотных воздушных судов "Рубаки", уничтожили с ночного дрона "Вампир" переправу российских оккупантов через реку Жеребец в Луганской области. Об этом сообщили на странице отряда в социальной сети Facebook.

В наведенную переправу через реку попал фугасный снаряд, сброшенный с тяжелого ударного дрона "Вампир". Следствием стало разрушение переезда и значительные проблемы для российских войск на Луганском направлении.

"Логистика оккупантов в том районе сейчас затруднена", — отметили в Госпогранслужбе.

На видео можно увидеть временную переправу для автотранспорта, переброшенную через небольшую реку. В результате поражения выпущенным снарядом происходит достаточно большой взрыв. Кадры тепловизора свидетельствуют о том, что события происходят ночью, когда обычно работают подобные крупные БПЛА.

Напомним, дроны-бомбардировщики Vampire ("Вампир") разработала и выпускает украинская компания SkyFall, их стоимость оценивается в $10 000. Беспилотники могут уничтожать танки или другую тяжелую технику. Vampire является достаточно большим гексакоптером, который поднимает полезную нагрузку весом до 15 кг (другие источники указывают 20 кг) на высоту до 400 м. Благодаря этому он может сбрасывать на противника различные типы боеприпасов: термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные, чтобы эффективно поражать различные типы целей. Vampire имеют тепловизор с разрешением 320 х 240 для работы ночью. Он позволяет рассмотреть цели в темноте на расстоянии примерно 120 метров. Сам дрон в темное время суток заметить и сбить достаточно сложно. Подбитые дроны иногда могут возвращаться благодаря большой прочности.

В ноябре 2023 года ВСУ показали работу дронов Vampire под Бахмутом. В условиях боевых действий беспилотник уничтожает склады, живую силу и машины оккупантов. Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными. А днем — тестируют его с новой взрывчаткой. Беспилотник работает автономно — операторы указывают координаты, дрон летит к цели, сбрасывает боеприпас, после чего самостоятельно возвращается.

Характеристики дрона Vampire

дальность полета — 10 км;

дальность связи — 6 км;

высота полета — 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;

время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Дроны-бомбардировщики Vampire вызывают панику у российских оккупантов — они получили от них прозвище "Баба Яга", которым также называют и любые тяжелые ночные коптеры Вооруженных сил Украины. Российских военных пугает работа в ночное время и большая огневая мощность этих беспилотников. Экипаж "Бабы Яги" состоит из трех бойцов, которые обычно долго работают вместе, и, в отличие от пилотов дронов-камикадзе, очень оберегают свою рабочую машину. Ударный дрон обслуживают пилот, штурман и техник.

Недавно крупные боевые дроны получили новый боеприпас, который напугал российских захватчиков еще больше. Обломочная боевая часть состоит из острых зубчатых дисков, которые разлетаются во все стороны при взрыве. Россияне поговаривают, что они работают как дисковая пила, но скорее всего, боеприпас разлетается на мелкие осколки.