В России пенсионеру грозит 2 года тюрьмы за взлом американской консоли PlayStation 3

В РФ обход систем защиты различных устройств преследуется по закону. Киберполиция подозревает, что 65-летний Аркадий пошел на преступление, чтобы бесплатно играть в видеоигры.

Пожилого мужчину, жителя города Липецка (Россия) задержали, обвинив во взломе игровой консоли Sony PlayStation 3. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы, передает российское медиа Мash.

Мужчина по имени Аркадий (65 лет) решил скачивать игры на игровую консоль третьего поколения производства Sony просто из интернета. Чтобы это сделать, он применил программное обеспечение, позволяющее обходить систему защиты PlayStation 3. Таким образом он смог загружать нелицензированные игры, которые можно найти в сети в изобилии, при чем бесплатно, тогда как за лицензионный контент надо платить.

Издание сообщает, что на подозреваемого вышли российские киберполициейские. В доме Аркадия провели обыск, изъяли все гаджеты, а потом завели уголовное дело. СМИ ссылается на то, что пенсионер "нанес вред деловой репутации Sony Interactive Entertainment". Тут стоит отметить, что данная компания базируется в США, которые РФ считает недружественной страной.

Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде, пока идет расследование. В лучшем случае Аркадий отделается штрафом в 200 тысяч рублей (2162 долларов США, — ред.), а в худшем ему грозит заключение сроком до 2-х лет. Издание 4PDA напомнило, что в РФ обход систем защиты различных устройств преследуется по закону.

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