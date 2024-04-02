Система противодействия дронам VAMPIRE будет работать на море: какие катера ее получат

В будущем морские системы VAMPIRE от L3Harris могут поставить на вооружение армии США и даже Украины.

Компания L3Harris Technologies (США) планирует создать морской вариант мобильной системы противодействия дронам Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE). Издание Defense News сообщает, что системы установят на беспилотные надводные корабли.

Сейчас компания рассматривает возможность установки системы VAMPIRE на небольшой беспилотный надводный корабль, чтобы защитить военные корабли от угроз с воздуха. ВМС США считают, что это могло бы помочь в противостоянии с силами хуситов в Красном море, где последние применяли по военным судам крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Система Vampire в работе Фото: Открытие источники

Джон Рэмбо, президент компании L3Harris Integrated Mission Systems, в комментарии Defense News не уточнил, какой заказчик мог бы использовать морской вариант VAMPIRE и в каком именно географическом регионе. Но издание напоминает, что кроме угрозы в Красном море, существует и угроза в Черном море со стороны россиян, корабли которых активно атакуют ВСУ, используя беспилотные катера. На эти надводные беспилотники вполне можно было бы установить VAMPIRE. —

Рэмбо отметил, что некоторые наработки у компании уже есть — осталось только определить, кто мог бы стать конкретным заказчиком, чтобы "подогнать" противодронную систему под его нужды.

Оригинальная система против дронов VAMPIRE устанавливается на задней части пикапа, но разместить ту же ракетную установку на небольшом беспилотном надводном корабле несколько сложнее.

"Убедиться, что судно имеет достаточную остойчивость, чтобы выдержать тягу ракеты при выходе из пусковой установки; убедиться, что вектор выхлопа ракеты не повреждает часть самого судна — это те проблемы с конфигурацией, ориентацией и устойчивостью, которые нам предстоит решить", — сказал Рэмбо. — "Но мы думаем, что со всеми этими задачами можно справиться".

L3Harris продолжит совершенствовать свою систему VAMPIRE. Джон Рэмбо отметил, что согласно отзывам украинских солдат, необходимо более тщательное предварительное обучение, а также улучшение набора датчиков. Компания намерена перейти на более совершенные сенсоры, которые позволят операторам видеть дальше и лучше обнаруживать и отслеживать потенциальные угрозы, особенно БПЛА.

В начале 2023 года L3Harris получила от Пентагона 40 млн долларов США на создание 14-ти установленных на грузовиках комплектов VAMPIRE — модульного ракетного оборудования на поддонах, которое можно установить на любое транспортное средство. Эти 14 систем компания должна была подготовить для отправки в Украину. Каждый комплект включал датчик наведения WESCAM MX-10 RSTA, а также ракету и пусковую установку Advanced Precision Kill Weapons System. Президент компании L3Harris подтвердил Defense News, что система успешно уничтожает российские дроны, которые пытаются атаковать ВСУ и мирные города Украины.

Ранее мы сообщали об основных тактико-технических характеристиках систем VAMPIRE, которые были предоставлены Украине в августе 2022 года в рамках военной помощи США.