Российские оккупанты не пройдут: ВСУ взорвали мост наземным дроном Ratel S (видео)

Маленький беспилотник прошел сложным маршрутом по полю боя и нырнул в воронку, чтобы взорвать конструкцию изнутри.

Маленький сухопутный робот-камикадзе Ratel S, разработанный в рамках платформы Brave1, поразил мост в селе Ивановское Донецкой области на Бахмутском направлении и ощутимо навредил логистике российских оккупантов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Видео демонстрирует, как беспилотник едет вдоль поля боя с остатками подбитой техники и ныряет в отверстие, ведущее под мост. После чего виден большой взрыв.

По словам министра, военные используют Ratel S как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. Робот управляется дистанционно, поэтому оператор может взорвать танк, укрепления или другую цель, не подвергая себя опасности.

Производитель отмечает, что робот может использоваться как камикадзе, минер, перевозчик и эвакуатор, или же служить ретранслятором. Также в ассортименте есть более крупная платформа, Ratel M.

Технические характеристики дрона Ratel S

максимальная скорость — 24 км/ч;

рабочая дистанция — 6 км;

тип — наземная роботизированная платформа;

функция — уничтожение техники и личного состава врага;

мотор — бесшумный электромотор.

В январе сообщалось, что разработанные украинскими инженерами наземные роботизированные платформы Ratel M теперь могут сбивать российские FPV-дроны на поле боя. Когда беспилотный летательный аппарат появляется над роботом, он за несколько секунд теряет управление, и падает, как будто под воздействием средства радиоэлектронной борьбы. платформа имеет грузоподъемность 250 кг, ее время автономной работы колеблется от 5 часов летом до 8 часов зимой. Это полноприводная четырехколесная техника с дальностью радиоуправления до 6 км. Наземный робот показал хорошие результаты, преодолевая пересеченную местность и крутые подъемы.

О модели Ratel S сообщалось в октябре прошлого года. Ratel S модификацией предыдущей версии дрона Ratel ("Медоед" с английского). Они отличаются максимальной скоростью движения и рабочей дистанцией. Тогда отмечалось, что дрон разрабатывает команда украинского предприятия STOLB.COM.UA во главе с директором Тарасом Остапчуком.