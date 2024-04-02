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Российские оккупанты не пройдут: ВСУ взорвали мост наземным дроном Ratel S (видео)

Андрей Русанов
Фото: Милитарный | Нажемный беспилотник Ratel S

Маленький беспилотник прошел сложным маршрутом по полю боя и нырнул в воронку, чтобы взорвать конструкцию изнутри.

Маленький сухопутный робот-камикадзе Ratel S, разработанный в рамках платформы Brave1, поразил мост в селе Ивановское Донецкой области на Бахмутском направлении и ощутимо навредил логистике российских оккупантов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Видео демонстрирует, как беспилотник едет вдоль поля боя с остатками подбитой техники и ныряет в отверстие, ведущее под мост. После чего виден большой взрыв.

По словам министра, военные используют Ratel S как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. Робот управляется дистанционно, поэтому оператор может взорвать танк, укрепления или другую цель, не подвергая себя опасности.

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Производитель отмечает, что робот может использоваться как камикадзе, минер, перевозчик и эвакуатор, или же служить ретранслятором. Также в ассортименте есть более крупная платформа, Ratel M.

Технические характеристики дрона Ratel S

  • максимальная скорость — 24 км/ч;
  • рабочая дистанция — 6 км;
  • тип — наземная роботизированная платформа;
  • функция — уничтожение техники и личного состава врага;
  • мотор — бесшумный электромотор.

В январе сообщалось, что разработанные украинскими инженерами наземные роботизированные платформы Ratel M теперь могут сбивать российские FPV-дроны на поле боя. Когда беспилотный летательный аппарат появляется над роботом, он за несколько секунд теряет управление, и падает, как будто под воздействием средства радиоэлектронной борьбы. платформа имеет грузоподъемность 250 кг, ее время автономной работы колеблется от 5 часов летом до 8 часов зимой. Это полноприводная четырехколесная техника с дальностью радиоуправления до 6 км. Наземный робот показал хорошие результаты, преодолевая пересеченную местность и крутые подъемы.

О модели Ratel S сообщалось в октябре прошлого года. Ratel S модификацией предыдущей версии дрона Ratel ("Медоед" с английского). Они отличаются максимальной скоростью движения и рабочей дистанцией. Тогда отмечалось, что дрон разрабатывает команда украинского предприятия STOLB.COM.UA во главе с директором Тарасом Остапчуком.