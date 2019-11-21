С рейдерством в Украине будут бороться электронными доверенностями, – Дубилет

В Кабинете министров Украины планируют запустить электронные доверенности, которые должны снизить уровень рейдерства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

У нотариуса доверенность можно будет получить как на стандартном бумажном бланке, так и в pdf-файле с наложенной электронной подписью.

По его словам, файлы с электронными подписями более безопасные, поскольку часть случаев рейдерства случаются именно через поддельные бланки доверенностей. Дубилет сказал, что для внедрения этой технологии уже все готово.

"Для внедрения этого решения уже все есть. У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать его в пару кликов на любые файлы. Надо лишь изменить пару строк в законах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", – сообщил министр Кабмина.

Проект закона об электронных доверенностях подадут в ближайшие недели.

"Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине запущен проект по выводу из "тени" рынка табачных и алкогольных изделий.