"Теперь можно пользоваться Vodafone". Арахамия порадовался продаже мобильного оператора

После продажи азербайджанской Bakcell, Vodafone Ukraine стал "единственным мобильным оператором в стране без капитала РФ".

Об этом в Facebook пишет глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Первая сделка за 90 дней – $734 млн и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone", – пишет Арахамия.

Также он добавил, что готовятся еще три сделки общей суммой $1,4 млрд: "Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь".

В комментариях под постом Арахамию спросили, какое отношение он имеет к продаже азербайджанцам Vodafone, на что тот ответил, что занимает должность секретаря Нацсовета инвестиций при президенте Украины.

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"Мы в Инвестсовете нашли покупателя и замэтчили с продавцом и проассистировали скорейшее закрытие сделки (там много возни с регулятором, НБУ и т.п.)... В таких сделках всегда много государства, в любой стране", – рассказал Арахамия.

При этом, многие комментаторы интересовались, кто же конечный бенефициар Bakcell, которая купила Vodafone и нет ли в этой компании россиян.

"Да (уверены, что это не "российская подставная контора", – ред.). Делали длинный due diligence. Азербайджанцы в доле с катарцами", – заверил глава "СН".

Глава Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский, в свою очередь, считает, что "смена собственника не должна ощутимо повлиять на деятельность Vodafone".

Животовский также заявил, что компания продолжит предоставлять услуги под брендом Vodafone, а все ее тарифные планы и сервисы продолжат действовать.

"Если говорить о взаимодействии компании с регулятором, то мы надеемся на продолжение конструктивного диалога по всем направлениям, в том числе и по выполнению указа президента относительно максимального покрытия территории Украины широкополосным доступом к интернету", – говорит он.

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