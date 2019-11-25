"Теперь можно пользоваться Vodafone". Арахамия порадовался продаже мобильного оператора
После продажи азербайджанской Bakcell, Vodafone Ukraine стал "единственным мобильным оператором в стране без капитала РФ".
Об этом в Facebook пишет глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.
"Первая сделка за 90 дней – $734 млн и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone", – пишет Арахамия.
Также он добавил, что готовятся еще три сделки общей суммой $1,4 млрд: "Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь".
В комментариях под постом Арахамию спросили, какое отношение он имеет к продаже азербайджанцам Vodafone, на что тот ответил, что занимает должность секретаря Нацсовета инвестиций при президенте Украины.
"Мы в Инвестсовете нашли покупателя и замэтчили с продавцом и проассистировали скорейшее закрытие сделки (там много возни с регулятором, НБУ и т.п.)... В таких сделках всегда много государства, в любой стране", – рассказал Арахамия.
При этом, многие комментаторы интересовались, кто же конечный бенефициар Bakcell, которая купила Vodafone и нет ли в этой компании россиян.
"Да (уверены, что это не "российская подставная контора", – ред.). Делали длинный due diligence. Азербайджанцы в доле с катарцами", – заверил глава "СН".
Глава Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский, в свою очередь, считает, что "смена собственника не должна ощутимо повлиять на деятельность Vodafone".
Животовский также заявил, что компания продолжит предоставлять услуги под брендом Vodafone, а все ее тарифные планы и сервисы продолжат действовать.
"Если говорить о взаимодействии компании с регулятором, то мы надеемся на продолжение конструктивного диалога по всем направлениям, в том числе и по выполнению указа президента относительно максимального покрытия территории Украины широкополосным доступом к интернету", – говорит он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 октября Антимонопольный комитет Украины дал добро азербайджанской Bakcell на покупку Vodafone Ukraine.
- Сегодня МТС официально продал Vodafone Ukraine за $734 млн. Компания отойдет Telco Solutions and Investments, "дочке" азербайджанской Bakcell.