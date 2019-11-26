В Польше арестовали трех газовых менеджеров как "пособников" России

По требованию прокуратуры Польши задержаны трое бывших членов правления компании EuRoPol GAZ. Их обвиняют в заключении невыгодных контрактов на поставку российского газа и "астрономических убытках" компании. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.

Задержанные входили в состав правления с января по декабрь 2010 года. Их обвиняют в причинении ущерба компании путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей. Прокуратура оценивает ущерб в 848 млн злотых (220 млн долларов по нынешнему курсу).

В январе 2010 года обвиняемые заключили соглашение, которое "прощало" России часть ее финансовых обязательств и противоречили законодательству ЕС в энергетической сфере. В частности, польская сторона отказывалась от иска против "Газпром экспорта", направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при промышленной палате Российской Федерации в Москве. В иске польская сторона требовала оплаты услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году.

EuRoPol GAZ является владельцем польской части транзитного газопровода Ямал-Европа. В состав ее руководства входили представители Польши и России (этим странам принадлежало по 48% акций), а 4% - компании Gas Trading S.A.

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