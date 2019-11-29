В "Черную пятницу" в Германии забастовали работники Amazon
Забастовка проходит в самое горячее время распродаж – от "Черной пятницы" до "Киберпонедельника"
В "Черную пятницу", 29 ноября, работники интернет-компании Amazon в Германии объявили забастовку. Об этом сообщила DW.
Забастовка организована профсоюзом работников сферы обслуживания Verdi. Она продлится три дня. В ней принимаю участие работники шести распределительных центров.
Хорошая работа не может выполняться "по бросовым ценам", говорится в заявлении профсоюза. Он давно добивается от Amazon тарифного договора, аналогичного тому, который действует в сфере розничной торговли и доставки товаров почтой.
Amazon отказывается: компания позиционирует себя как предприятие в сфере логистики, где оплата поступает непосредственно при получении товара.
"Мы платим в конечном итоге столько, сколько обычно платится за аналогичную деятельность, и каждый год перепроверяем зарплаты", – говорится в заявлении компании. Кроме того, отмечают в Amazon, ее сотрудники получают многочисленные бонусы.
Последним днем забастовки станет 2 декабря. В этом году на этот день приходится "Киберпонедельник", когда традиционно проходит массовая распродажа в интернет-магазинах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Комитет по устойчивому развитию парламента Франции поддержал поправку к закону об отходах, которая запрещает рекламные кампании, посвященные "Черной пятнице". Свою инициативу парламентарии объясняют тем, что такая реклама провоцирует чрезмерное потребление, а распродажи в этот день имеют "катастрофические экологические показатели".
- В сентябре в Париже состоялась крупнейшая после 2007 года забастовка транспортников, которые протестуют против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Город утонул в огромных пробках.