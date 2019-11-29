JP Morgan из-за рынка земли и транзита газа ухудшил прогноз роста экономики Украины
Речь идет о текущем, 2019 годе. В 2020 году рост украинской экономики должен упасть еще на 0,2%
Аналитики американского инвестбанка JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% в октябрьском обзоре до 4% ВВП.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
При этом, в 2020 году в JP Morgan по-прежнему ожидают 3,8%-ный ВВП.
Причиной ухудшения прогноза аналитики назвали снижение транзита газа через Украину и "негативное краткосрочное воздействие земельной реформы".
В 2021 году рост экономики должен возрасти до 4,5%.
Что касается курса гривни, то в 2019 году он должен остаться на уровне 25 грн за дол. Но в будущем нацвалюта все же должна ослабнуть: в 2020-м – 26,5 грн/$1, в 2021-м - 27,5 грн/$1.
Также в JP Morgan приветствовали снижение учетной ставки в октябре. Они надеются, что такие же шаги Нацбанк будет предпринимать и в дальнейшем.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство экономического развития и торговли ухудшило прогноз роста реального валового внутреннего продукта в 2019 году с 3% до 2,8%.
- На 2020 год Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста в Украине до 3,7% с примерно 3%, прогнозируемых ранее.