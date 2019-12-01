В Украине с 1 декабря пенсионеры начнут получать больше

В стране вырос прожиточный минимум с минимальной пенсией

В Украине с 1 декабря выросла минимальная пенсия, вместе с ростом прожиточного минимума. Соответствующая норма предусмотрена законом "О Государственном бюджете Украины на 2019".

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Так, прожиточный минимум теперь составляет 2102 грн для трудоспособных (ранее 2007 грн). Для лиц, утративших трудоспособность 1638 грн (было 1564 грн), 1779 грн для детей в возрасте до 6 лет (было 1699 грн) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118 грн).

Выросший прожиточный минимум станет причиной перерасчета пенсий для 11 млн пенсионеров. С 1 декабря размер минимальной пенсии вырос на 74 грн и составил 1638 грн.

Это второе повышение минимальной пенсии в 2019 году. С 1 июля 2019 года она была повышена на 67 грн до 1564 грн.

Напомним, согласно данным госбюджета на 2020 год с 1 января минимальная зарплата составит 4723 грн. Минимальная пенсия в течении года вырастет с 1638 грн до 1769 грн (повышения запланированы на 1 июля и 1 декабря).

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