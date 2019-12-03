Рада сняла с Укрспирта монополию на производство спирта
До этого времени спирт легально производили только на заводах Укрспирта
Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 госмонополии на производство спирта.
За принятие закона проголосовали 284 депутатов. "Евросолидарность" и "ОПЗЖ" в полном составе либо голосовали против, либо воздержались.
От "Батькивщины" закон поддержали только трое человек.
Согласно закону, с нового года субъекты хозяйствования любой формы смогут производить спирт при условии получения соответствующей лицензии.
Также проводится полная либерализация экспорта спирта из Украины.
Для защиты отечественного производителя импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином госпредприятия.
Необходимость принятия закона президент объяснял резким снижением производства легального пищевого спирта. Это связано с сокращением экспорта и ростом теневого оборота – он вырос с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня Рада в первом чтении приняла законопроект №2237 о практической реализации решения о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
- 3 декабря парламент также принял закон о перезагрузке ГБР и увольнении его директора Романа Трубы.