В ООН предупреждают: 2019 год стал одним из самых теплых в истории и дальше будет только жарче

По предварительным данным, 2019 год окажется вторым или третьим из самых теплых лет в истории человечества

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) считает, что 2019 год "завершает десятилетие исключительной глобальной жары, отступления льда и рекордного уровня моря, вызванных парниковыми газами, образовавшимися в результате деятельности человека".

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Об этом говорится в предварительном заявлении о состоянии мирового климата. Заключительный заявление с полными данными за 2019 год будет опубликовано в марте 2020 года, но уже сейчас ВМО считает, что 2019 год будет вторым или третьим в числе самых теплых лет в истории человечества.

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Средняя глобальная температура в 2019 году (январь-октябрь) оказалась примерно на 1,1°C выше, чем в доиндустриальный период. Организация предупреждает, что если не принять срочных мер по борьбе с изменением климата, то к концу столетия средняя температура вырастет более чем на 3°C.

Эту тенденцию ВМО объясняет это тем, что в 2018 году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня – 407,8 частицы на млн – и продолжала расти в 2019 году. Исследователи подчеркивают, что углекислый газ сохраняется в атмосфере веками, а в океане – еще дольше. Это и обусловливает сохранение тенденции к потеплению климата.

Глобальные температурные аномалии на поверхности Земли в 2014-2018 годах. Красный цвет – температуры выше нормальных, синий – ниже (источник: NASA).

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