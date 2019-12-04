В Украине вырастет стоимость доставки пенсии

В последний раз тариф менялся в 2004 году

В среду, 4 декабря, Кабинет Министров своим решение повысил стоимость доставки пенсии в стране. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

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По его словам, вышеупомянутый тариф не менялся с 2004 года. Теперь же с 1 января 2020 года тариф составит 1,15% от суммы выплаты (сейчас - 0,79%), а в селах и поселках - 2,3% (сейчас - 1,56%).

Компания "Укрпочта" на протяжении года требовала, чтобы правительство повысило стоимость доставки. Также в компании предупреждали, что в 2020 году перестанут доставлять пенсии, в случае если тариф останется прежним.

Также недавно с 1 декабря выросла минимальная пенсия, вместе с ростом прожиточного минимума. Соответствующая норма предусмотрена законом "О Государственном бюджете Украины на 2019".

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