Биогаз, ритейл и IPO. Коболев поделился планами "Нафтогаза" на пять лет
"Нафтогаз" планирует заниматься возобновляемой энергетикой, биогазом и ритейлом.
Об этом в интервью Liga.net рассказал глава НАК Андрей Коболев.
Так, на вопрос, каким будет "Нафтогаз" через пять лет, Коболев ответил: "Нафтогаз будет добывать и торговать газом, как оптом, так и в розницу. Мы будем оказывать услуги по энергоэффективности и заниматься возобновляемой энергетикой".
Что касается возобновляемой энергетики, то, по его словам, недавно НАК подписал контракт на строительство солнечной электростанции в Житомирской области.
"Также мы сейчас рассматривает варианты, связанные с биогазом. Мы считаем, что у биогаза есть большой потенциал", – добавил он.
В то же время, Коболев признает, что до таких мегахолдингов как BP и Shell "Нафтогазу" и по размеру и по качеству еще далеко: "Нам еще расти и много работать".
Кроме того, глава компании анонсировал схожие с "Газом про запас" проекты и выход НАК на IPO.
"Подготовить компанию к IPO – наша цель, хотя окончательное решение о выходе "Нафтогаза" на биржу будет принимать парламент", – говорит Коболев.
По его словам, акции НАК потенциально могут разместить на биржах в Лондоне и США, но сколько компания может стоить, глава НАК говорить отказался.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой НАК будет ориентироваться на деньги, а не на "добытые кубометры газа".
- Вчера, 4 декабря, стало известно, что Кабмин проверит финансовую отчетность НАК "Нафтогаз". Аудитом займется компания Deloitte and Touche Ukraine.