Биогаз, ритейл и IPO. Коболев поделился планами "Нафтогаза" на пять лет

"Нафтогаз" планирует заниматься возобновляемой энергетикой, биогазом и ритейлом.

Об этом в интервью Liga.net рассказал глава НАК Андрей Коболев.

Так, на вопрос, каким будет "Нафтогаз" через пять лет, Коболев ответил: "Нафтогаз будет добывать и торговать газом, как оптом, так и в розницу. Мы будем оказывать услуги по энергоэффективности и заниматься возобновляемой энергетикой".

Что касается возобновляемой энергетики, то, по его словам, недавно НАК подписал контракт на строительство солнечной электростанции в Житомирской области.

"Также мы сейчас рассматривает варианты, связанные с биогазом. Мы считаем, что у биогаза есть большой потенциал", – добавил он.

В то же время, Коболев признает, что до таких мегахолдингов как BP и Shell "Нафтогазу" и по размеру и по качеству еще далеко: "Нам еще расти и много работать".

Кроме того, глава компании анонсировал схожие с "Газом про запас" проекты и выход НАК на IPO.

"Подготовить компанию к IPO – наша цель, хотя окончательное решение о выходе "Нафтогаза" на биржу будет принимать парламент", – говорит Коболев.

По его словам, акции НАК потенциально могут разместить на биржах в Лондоне и США, но сколько компания может стоить, глава НАК говорить отказался.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой НАК будет ориентироваться на деньги, а не на "добытые кубометры газа".