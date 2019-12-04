Кабмин проведет аудит финотчетности Нафтогаза

Аудитом займется компания Deloitte and Touche Ukraine

Кабмин проверит финансовую отчетность НАК "Нафтогаз". Аудитом займется компания Deloitte and Touche Ukraine.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Также, по словам депутата, премьер Алексей Гончарук заявил, что "политического решения по смене руководства НАК нет".

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"Я задал вопрос Гончаруку по поводу того, будут ли менять руководство "Нафтогаза"? Премьер заявил, что политического решения относительно смены руководства "Нафтогаза" нет. Поэтому Коболев будет работать до конца своего контракта", – пишет Гончаренко.

2 декабря глава Минэнерго Алексей Оржель сообщил, что правительство планирует сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго". По этому вопросу якобы было "политическое решение".

Глава Минэкономики Тимофей Милованов опроверг заявление Оржеля и заявил, что в его словах "есть определенная неправда", либо же его неправильно поняли.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что, если "Нафтогаз" подпишет договор с "Газпромом" на прямые поставки газа, то Украина направит возможные скидки от РФ на "социально важные мероприятия".